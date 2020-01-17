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Desejos

O poder da sensualidade

Muitas pessoas se sentem sensuais quando despertam desejo não apenas em uma pessoa

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:28

Públicado em 

17 jan 2020 às 17:28
Virgínia Pelles

Colunista

Virgínia Pelles

No verão, vemos corpos sarados nas redes sociais, só se fala de carnaval, e vem à mente curtição, festas e nudez, como sermos sensuais sem vulgaridade? Parece quase impossível. Mas sensualidade, muito se confunde com vulgaridade, acredito que tem a ver com maturidade e equilíbrio emocional, atitude social, além de comportamento e conduta religiosa. Muitos confundem com o exibicionismo. Podemos perceber que na maiorias dos casos onde há uma enorme exibição da imagem ao atributos físicos, às vezes faltam atributos emocionais e/ou intelectuais.
Na questão da sensualidade devemos refletir qual é o propósito do “ser sensual”? Qual a necessidade está incutida na sua sensualidade? Porque às vezes é apenas o prazer temporário, a busca por uma relação sexual sem compromisso, objetivando o prazer genital. Neste caso tende mais para o exibicionismo mesmo, se vai existir vulgaridade ou não, vai depender das ações e atitudes durante esse processo de ser sensual. Mas tome cuidado com o caminho, pois muitas pessoas se magoam ou cobram sabendo que entraram em uma relação temporária. Fique em alerta com as frustrações e as consequências desta conduta, pois nos leva a felicidade temporária. Vale refletir se está disposto(a) a se entregar as trocas sexuais sem restrições ou sentimentos, totalmente livre de emoções e cobranças, não cabe apego emocional. Muitas pessoas tem a sensualidade como algo sagrado, onde só no momento é descoberta, vejo que esse um dos segredos dos relacionamentos duradouros.
Entretanto, muitas pessoas se sentem sensuais quando despertam desejo não apenas em uma pessoa, mas em toda “nação” – homens e mulheres, mas na verdade precisam dessa exibição para ter a autoestima alimentada como fonte de sensualidade. Devemos prezar pelo cuidado com corpo, beleza e vaidade. Mas quem não está conseguindo, por motivo de doença física, emocional, ou outro motivo qualquer, deve se sentir menos sensual?
A resposta é simples, claro que não, se o foco é apenas de ser sensual, com total autocontrole dos prazeres, isso requer além de maturidade, autoconfiança, amor próprio, autossuficiência emocional, é não ser depende de afetos, é ser seguro(a) de si, é se ousar ao vestir, com elegância despertando sensações (curiosidade) e não só excitação sexual. É conseguir ousar dentro da razão, que pode ser com exibição, mas acho que nem precisa de tanta, porque na verdade quando se exibe demais deixa de ser atraente. E neste caso a exibição do corpo físico perfeito não é o ponto principal, mas sim a autoestima, onde conseguimos provocar o interesse e desejo que é a grande sacada, e de fato as rugas, celulite ou uma barriguinha nem são percebidos.
É investir em suas potencialidades, já percebeu que a plenitude sexual muitas vezes só vem com a idade? Então, busquemos construir uma autoestima sólida, baseada na autoconfiança, que reflita seu modo de ser, pensar e de viver, porque quando decidimos ter controle dos nossos desejos também temos sobre a nossa sensualidade, que acredito que de fato é quando atingimos a maturidade. A partir daí só entramos em processo de sedução para seduzir o alguém de fato que nos desperte interesse por decisão própria, gerando dessa forma um envolvimento mais seguro, com comprometimento sentimental, e ser for apenas sexual ficamos muito mais desapegado(a). Pois muitas vezes o que queremos é um envolvimento muito maior que apenas satisfação física, que vai também na área emocional e espiritual, que não é só uma trepada na hora boa, mas também um colo nas horas difíceis.

Virgínia Pelles

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