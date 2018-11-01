O perfil do futuro secretário de Segurança de Casagrande

Casagrande quer que o futuro secretário de Segurança agregue as Polícias. Crédito: G1

Casagrande (PSB) ainda não anunciou o futuro secretário de Segurança Pública, mas já tem o perfil do próximo titular da Sesp: "Tem que ser uma pessoa que agregue as corporações policiais, que tenha diálogo", destacou o governador eleito.

Em contraposição ao governador eleito do Rio, Wilson Witzel (PSC), que anunciou que vai mandar atiradores de elite abaterem quem estiver circulando com fuzil, Casagrande pretende adotar uma política de segurança mais cautelosa. "O futuro secretário de Segurança tem que ter o conceito de proteção à sociedade. Não é o de caçar criminosos", ressalta.

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