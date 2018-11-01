O perfil do futuro secretário de Segurança de Casagrande

Casagrande (PSB) ainda não anunciou o futuro secretário de Segurança Pública, mas já tem o perfil do próximo titular da Sesp: "Tem que ser uma pessoa que agregue as corporações policiais, que tenha diálogo", destacou o governador eleito.
Em contraposição ao governador eleito do Rio, Wilson Witzel (PSC), que anunciou que vai mandar atiradores de elite abaterem quem estiver circulando com fuzil, Casagrande pretende adotar uma política de segurança mais cautelosa. "O futuro secretário de Segurança tem que ter o conceito de proteção à sociedade. Não é o de caçar criminosos", ressalta.
Durante a campanha eleitoral, Casagrande anunciou que pretende reativar os batalhões especializados, com a volta do BME e da Rotam, extintos pelo governador Paulo Hartung depois da greve da PM no ano passado. Ele também prometeu rever punições de policiais militares que participaram do movimento e mudar os critérios de promoção na corporação.