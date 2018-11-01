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Leonel Ximenes

O perfil do futuro secretário de Segurança de Casagrande

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 18:21

Públicado em 

01 nov 2018 às 18:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande quer que o futuro secretário de Segurança agregue as Polícias. Crédito: G1
Casagrande (PSB) ainda não anunciou o futuro secretário de Segurança Pública, mas já tem o perfil do próximo titular da Sesp: "Tem que ser uma pessoa que agregue as corporações policiais, que tenha diálogo", destacou o governador eleito.
Em contraposição ao governador eleito do Rio, Wilson Witzel (PSC), que anunciou que vai mandar atiradores de elite abaterem quem estiver circulando com fuzil, Casagrande pretende adotar uma política de segurança mais cautelosa. "O futuro secretário de Segurança tem que ter o conceito de proteção à sociedade. Não é o de caçar criminosos", ressalta.
Batalhões reativados
Durante a campanha eleitoral, Casagrande anunciou que pretende reativar os batalhões especializados, com a volta do BME e da Rotam, extintos pelo governador Paulo Hartung depois da greve da PM no ano passado. Ele também prometeu rever punições de policiais militares que participaram do movimento e mudar os critérios de promoção na corporação.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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