O pecado da madame em seu passeio matinal

Durante passeio matinal, ninguém prestou atenção no drama daquela senhora (imagem meramente ilustrativa) Crédito: Fernando Madeira - 26/08/2015

*Marcos Alencar

Outro dia, flanando por aí, assisti a uma cena de puro horror. Uma jovem senhora, muito bem arrumada para um passeio matinal, estava sendo violentamente punida à frente de todos que passavam. Ninguém fez menção de acudi-la. Nem sequer prestaram atenção à sua dor. Uma dor tão dolorida que multiplicava em seu rosto as poucas rugas originais de uma conservada e bonita balzaquiana.

O seu indisfarçável olhar de ódio, que só fazia aumentar a cada segundo, só eu percebi. Ninguém, e muito menos uma mulher distinta, como ela se parecia, mereceria passar por aquilo. Mil açoites doeriam nada, perto daquele cruel martírio. Por quê, meu Deus?! Que pecado teria cometido madame, para sofrer tamanha provação? Teria traído o marido com um deputado corrupto? Teria feito suingue com dois vereadores do baixo clero? Roubara o microfone do Padre Marcelo Rossi? Que gravíssimo pecado mortal essa elegante senhora cometera? Não sei. Não consigo imaginar. Mas alguma ela aprontou. Ah, aprontou...

Naquela hora lembrei-me de uma cena que flagrei numa noitada dançante da velha Fafi. Entrara no salão uma moreninha simpática, olhos verdes, cabelos escorridos até os ombros, linda, linda, linda. Não fora o detalhe: um enorme girassol no seu cocuruto que, sob a luz, fazia sombra na linda cabeleira. Seria ela uma desafortunada vítima de uma irmã cruel? Irmã cruel, se não sabem, é aquela feiosa, enjoada e de poucos amigos. Um tipo que ninguém convida pra sair. Sua vida é só arrumar a casa de dia e ver novelas à noite. Então, ela comete pequenas vinganças para compensar sua desdita. Ao ser perguntada pela irmã, já prestes a sair, se está bonita, a cruel elogia: “Está linda!”

E lhe entregando o girassol: “Mas com esta flor nos cabelos!... não vai ter pra mais ninguém!” Conhecem o tipo? Uma capeta chupando manga.

Mas não creio que fosse esse o caso de madame. Se alguém lhe sugeriu o passeio matinal, não poderia nunca imaginar a tragédia que a esperava. Aquilo era, sem dúvida, um implacável castigo dos céus.

Aquela cena dantesca, pureza d’alma, partiu meu coração: ela, toda faceira, segurando pela guia um cãozinho pequinês, viu-se obrigada a esperar o totó aliviar-se num cantinho da calçada. Foi um número dois ligeiro. Mas mole. Mole e malcheiroso. Ela então agachou-se, carregando na face a expressão de todo o nojo do mundo: a boca era um bico apertado que se elevava até o nariz na esperança de ajudar a prender a respiração. Os olhos falavam pra todos que a vissem naquele momento: “Mil vezes o suor de Belzebúu” Não é possível que um capeta suado fedesse mais que os excrementos daquele animal! E seguiu raspando o cocô, com ajuda de um saco plástico, fazendo vômito e querendo morrer, até deixar a calçada novamente transitável.

Diante daquela mulher destruída, vergada e doída, senti pena. Muita pena.