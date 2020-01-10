Me parece que apresenta uma crise existencial, perfeitamente normal e que, claro, gera angústia. Não confunda tristeza com depressão, isso sim pode te adoecer! A realidade é diferente do que você consegue perceber e digo isto, porque disse nunca experimentar qualquer dificuldade já que seus pais foram quem as enfrentaram para te dar "uma vida muito boa" e inevitavelmente, quando está de frente com uma escolha real que pode definir seu futuro - como a profissão - hesita, por isso está na segunda faculdade. Acredito que a principal emoção que tem atuado em você ainda não foi identificada: o medo. O desejo de morte é apenas uma consequência de uma vida na qual a responsabilidade nunca foi sua, o conforto de estar sempre cuidado o fez desconhecer a realidade como ela é e portanto, é míope para o valor das coisas, inclusive o valor da vida. Ao contrário do que talvez você acreditar, o seu conforto exige alguns desconfortos para os seus pais.