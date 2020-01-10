PERGUNTA LEITOR
"Tenho 23 anos, estou na minha segunda faculdade (só estudo) e tenho uma vida boa, mas `às vezes penso que gostaria de morrer. Sinto um vazio e já pensei em suicídio: estou deprimido? "
Me parece que apresenta uma crise existencial, perfeitamente normal e que, claro, gera angústia. Não confunda tristeza com depressão, isso sim pode te adoecer! A realidade é diferente do que você consegue perceber e digo isto, porque disse nunca experimentar qualquer dificuldade já que seus pais foram quem as enfrentaram para te dar "uma vida muito boa" e inevitavelmente, quando está de frente com uma escolha real que pode definir seu futuro - como a profissão - hesita, por isso está na segunda faculdade. Acredito que a principal emoção que tem atuado em você ainda não foi identificada: o medo. O desejo de morte é apenas uma consequência de uma vida na qual a responsabilidade nunca foi sua, o conforto de estar sempre cuidado o fez desconhecer a realidade como ela é e portanto, é míope para o valor das coisas, inclusive o valor da vida. Ao contrário do que talvez você acreditar, o seu conforto exige alguns desconfortos para os seus pais.
Quanto ao sentimento de vazio que relatou, é a única coisa real que sente, que pode te ajudar a perceber que precisa viver sua própria vida e tudo que faz parte disto, que sua vida é sua responsabilidade. Nesta hora o medo aparecerá, mas também com ele a oportunidade de perceber outras coisas, como ele é parte da vida e um importante aliado e que você foi dotado de razão que faz percebê-lo e avaliar a realidade. A vida é um pouco mais complicada do que filmes, propagandas ou as redes sociais nos mostram; nós precisamos fazer escolhas, lidar com, perdas, conquistar as coisas e não podemos fugir disto! Embora estejamos com medo, é preciso lembrar que somos seres preparados para estas situações e temos as faculdades necessárias para lidar com isto desde que vejamos a realidade e a nós como são. Você não está deprimido. Está, sim, tendo a oportunidade de ter uma vida própria, mas, por medo, deseja fugir dito!
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