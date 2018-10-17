O legado de Herbert de Souza, o nosso Betinho

Herbert de Souza, o Betinho Crédito: Divulgação

Hoje, 17 de outubro, é o Dia Mundial de Recusa à Miséria. No mesmo dia, em 1987, atendendo um apelo do Padre Joseph Wresinski, cem mil pessoas reuniram-se em Paris, no Adro das Liberdades, dos Direitos Humanos e dos Cidadãos e proclamaram que a miséria é uma negação permanente de todos os Direitos Humanos. Foi um ato político, liderado por um padre. E ainda há quem diga que lugar de padre é na sacristia.

Se Jesus Cristo tivesse ficado na sacristia não teria sido crucificado. Jesus enfrentou o poder estabelecido. Por esse motivo foi condenado à morte. Seus seguidores podem não chegar ao martírio, mas jamais receberão as benesses conferidas aos bem comportados.

Uma comissão de inquérito do Congresso brasileiro, que investigou as causas da miséria absoluta, concluiu que milhões de brasileiros não têm o que comer. Isso acontece num país de dimensão continental e com uma imensa mão de obra disponível.

Uma das consequências mais visíveis da subnutrição crônica tem sido o surgimento de toda uma geração - já são milhões de brasileiros, entre 15 e 18 anos, que atingem no máximo 1,60 metros de altura, ficando abaixo dos padrões internacionais. Não se trata da baixa estatura de natureza constitucional, que é absolutamente sadia. Não! É a baixa estatura que a fome produz. É o chamado “homem gabiru” que vive do lixo dos centros urbanos.

Parecem-nos chocantes as sociedades que estabeleciam ou estabelecem, expressamente, a existência de “párias”, na escala social, mas temos, na estrutura da sociedade brasileira, “párias” que não são legalmente ou expressamente declarados como tais, mas que são em verdade. São “párias” e têm seus descendentes condenados à condição de “párias”. São “párias” porque estão à margem de qualquer direito, à margem do alimento que a terra produz, à margem da habitação que a mão do homem pode construir, à margem do trabalho e do emprego, à margem do mercado, à margem da participação política, à margem da cultura, à margem da fraternidade, à margem do passado, do presente, do futuro, à margem da História. Só não estão à margem de Deus porque em Deus confiam.

Por todas essas razões ainda tem procedência e oportunidade, em outubro de 2018, a convocação feita anos atrás por Herbert de Souza, o nosso Betinho, para que, em mutirão, tentemos vencer o flagelo da fome. A fome tem pressa, disse. Betinho, este gigante franzino, mais que qualquer outra figura da sociedade brasileira contemporânea, estava destinado a ser o profeta contra a fome. Condenado a morrer, Betinho lutou pela vida, e sua luta, absolutamente atual enquanto houver fome, exige que não cruzemos nossos braços. Betinho morreu, mas a bandeira que ele hasteou continua tremulando nos céus do Brasil. Que se multipliquem por este país, de todas as formas possíveis, o eco ao apelo imortal que Betinho fez, em nome dos que não têm calorias nem para gritar e protestar. Vamos vencer a subnutrição e a fome.