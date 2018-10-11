O lado bom dos resultados das urnas

Os resultados destas eleições chacoalharam o Congresso, sendo que na Câmara se deu a maior troca de deputados por novatos nos últimos 20 anos, com 47,3% de renovação. A reciclagem desses quadros, marcada até mesmo pela destituição de caciques históricos, como Romero Jucá e Edison Lobão no Senado, e pelo desmonte de partidos tradicionais, como o PSDB, por si só não significa necessariamente uma limpeza nas práticas políticas, mas é, pelo menos neste primeiro momento,um respiro de vitalidade para a atuação parlamentar, colocada sob constante suspeição popular nos últimos anos.

Há, portanto, boas notícias vindas das urnas. A rejeição ao sistema político tradicional mostra que quem vota decidiu ser cada vez mais protagonista do processo eleitoral: está mais empoderado, como se tornou moda dizer, em muito pela fadiga provocada pelos escândalos de corrupção. É impossível não se escandalizar com um dado: os 513 deputados federais e os 81 senadores da legislatura que se encerra em janeiro possuem, somados, 1.274 inquéritos e processos judiciais. Se os estreantes terão mais compromisso ético e determinação para a aprovação de leis imprescindíveis para o país superar os atrasos, ainda é cedo afirmar. Muito cedo mesmo. Afinal, só para ficar na conta da Lava Jato, cinco réus, 24 investigados e seis denunciados conseguiram se eleger.

E há uma mudança, mesmo que ainda incipiente, a ser celebrada com fogos de artifício. É o pleno funcionamento da cláusula de barreira, que entrou em ação e começou a mostrar a que veio. Há muito se esperava que partidos com baixo desempenho eleitoral perdessem tempo de rádio e TV e acesso ao fundo partidário. Mais de um terço dos 35 partidos registrados no TSE não superou a meta estabelecida. Começa-se, assim, a combater a fragmentação partidária brasileira, ainda excessiva.