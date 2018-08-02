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Jace Theodoro

O jogo do lembrar & esquecer

Mais jovem, sentia-me um velho querendo capturar o ontem. Mais velho, tenho sede do momento, nada de temer o futuro

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 17:28

Públicado em 

02 ago 2018 às 17:28
Jace Theodoro

Colunista

Jace Theodoro

Ilustração da crônica do Jace Theodoro Crédito: Amarildo
A memória é rede de intrincados fios, mais embolados que em ordem quando dela temos precisão para tecer o cordão da história. Remexo meus guardados à procura de registros profissionais na imprensa, trabalhos de palco de outros tempos e neles o espaço para as lembranças se ilumina, se posta sobre os refletores do agora. São registros que me trazem à boca o adocicado sabor de quando a flor da juventude fugia de sombras e regas ao amanhecer.
Tempos de sol ardente, quando o mundo se abria diante dos meus olhos, desvirginava os desejos pétala por pétala. Nada disso tem som de nostalgia, a música da saudade do que não fui, dos feitos e malfeitos não me alcança os ouvidos. Mais jovem, sentia-me um velho querendo capturar o ontem. Mais velho, tenho sede do momento, nada de temer o futuro (eu falo do meu porvir) e sem mãos querendo trazer de volta as cinzas dos mortos.
Em casos de emergência, senhoras e senhores, melhor simular esquecimento. O avançar dos anos nos concede senha liberada pra não ter de atiçar o fogo de lembranças mal-vindas
As fotos em jornais e revistas alegram-me porque resguardam histórias que a memória RAM, essa traidora de uma figa, me nega quando a escalo para me ajudar a esticar o fio evolutivo da vida. Ao nobre leitor, uma daquelas confissões: é fato que tantas vezes a memória se esvai pelo ralo do esquecimento, mas em outras sei fingir amnésias como o melhor dos atores na boca de cena.
Em casos de emergência, senhoras e senhores, melhor simular esquecimento. O avançar dos anos nos concede senha liberada pra não ter de atiçar o fogo de lembranças mal-vindas. Há livros sem merecimento pr’uma passada de olhos na orelha e pessoas que, vivas, podem se aquietar ao longe como se mortas fossem.
É a idade de menos obrigações e mais liberdade de escolha das lembranças. Sem remover as teias ou desfazer o trabalho de seda da aranha, que fiquem lá protegendo as fotos e as aspas das declarações nos jornais. O passado me pertence, tenho orgulho dele. Só não o cultivo pro eterno retorno, não dou asas à cobra pra envenenar o lugar onde agora estou.
Minha escolha é seguir porque o destino não caminha em marcha-ré. Pra frente é que se anda... ou as gerações Y, Z, Alfa já inventaram doida tecla de retrocesso que faça voltar o dia de amanhã?
*O autor é jornalista e cronista
 

Jace Theodoro

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