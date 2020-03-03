"O Pasquim" driblava a censura com humor... e uma carta para Nixon

O Pasquim Crédito: Divulgação

Em plena Quarta-feira de Cinzas, na insaciável busca do prazer, resolvo dar andamento na busca do futuro do passado, movimento este denominado pelos meus amigos de Cultura Inútil. Nada mais injusto. Agorinha mesmo, ao cascavilhar meus guardados, dou de cara com uma Carta Aberta ao então presidente Nixon, dos Estados Unidos, a própria direita radical incorporada, repleta de falcatruas e que foi obrigada a renunciar, subscrita pelo “O Pasquim”, em 1972.

Que ideia foi essa de falar ao chefão americano coisas do Brasil? Senhoras e senhores, é que o país tupiniquim exercia uma ditadura claramente subordinada aos irmãos do Norte. Falar ao Nixon era possível. Ao presidente brasileiro da vez, inútil e perigoso.

Seguinte: nos anos de chumbo era como é, considerado crime, discordar. Os autores da missiva eram da resistência encarnada no fenômeno de mídia chamado “O Pasquim”, uma publicação de humoristas brilhantes e engajados. Escangalhar com o líder dos Estados Unidos feria o cordão dos puxa-saco América Latina.

Além do mais, usar o humor e o absurdo para dificultar a censura era - e é - uma prática que funcionava. Na Carta Aberta citada, estava a assinatura de Jaguar, Henfil, Ziraldo, Claudius, Sérgio Augusto, Fortuna e Millôr Fernandes. E o assunto que enchia o noticiário era a famigerada Guerra do Vietnã, que tinha tudo de errado: um inimigo inventado às pressas para contracenar com os invasores americanos – o “Vietnã do Sul” -, uma desproporção gigantesca de poder de guerra. Mas perderam feio, bem feito.

Já tinham usado essa malandragem na Guerra da Coreia e fariam no Brasil, caso houvesse resistência no primeiro de abril de 1964. Isso só não ocorreu porque Leonel Brizola sacou e evitou.

Mas voltando para a carta irônica dos editores do “O Pasquim”: “Nós , limitados humoristas deste hebdo, vimos respeitosamente manifestar nossa apreensão diante dos insistentes rumores, da eminente deflagração da paz. Queremos reafirmar, desde já, a mais viva repulsa a essas notícias alarmistas que atingem a classe de humoristas, e também a vasta área da indústria e do comércio do vosso próprio país”.

Respeitável público, o humor tende a se aproveitar do ridículo dos ditadores e afins. Aproveito para relembrar meu querido companheiro, Julio Cesar Prattes de Mattos, orador da turma de Medicina de 1973, que diante da censura prévia fez um discurso elogiando a “redentora de 64”, deixando para o tom de voz e mímica o verdadeiro recado.

Todas as coisas impostas pela violência são, por definição, frágeis. Aparece nesse campo tudo o que é ruim da alma humana. Surgem os dedo-duros. E com maior intensidade, na instituição da hipocrisia nacional, os imbatíveis puxa-sacos. Nas ditaduras de Getúlio Vargas, a resistência aparecia camuflada nas marchinhas de carnaval que se encerra.

Devo reconhecer que o atual governo brasileiro não falta com o material para alimentar o humor nacional.

Relendo – intelectual não lê, relê – letras cifradas de marchinhas de carnaval, deparo-me com “O cordão dos puxa-saco”, de 1945, de Roberto Martins e Frazão. Era tempo de ditadura, de Getúlio, e era de bom tom “chaleirar”. Como em todo regime de força explicito, ou não, puxar o saco está sempre na moda.

Dizia assim a marchinha: “Iaiá me deixa subir nessa ladeira, eu sou do bloco, mas não pego na chaleira. E lá vem o cordão dos puxa-saco dando vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado pra trás, e o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. Vossa excelência, vossa eminência, quanta reverência nos cordões eleitorais, mas se o doutor cai do galho e vai ao chão, a turma toda muda de opinião, e o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais”.

Não vou cansá-los mais ainda.