O estado terminal das obras públicas

Tanto que deveria ter agido com mais diligência já em abril, quando. Faltaram agilidade e cuidado, ainda que o parecer não fosse definitivo. Mesmo que os dirigentes da Ceturb não sejam engenheiros, como justificou o presidente da companhia, Alex Mariano, o documento de abril, que justificou a contratação da perícia, já trazia a análise desses profissionais.