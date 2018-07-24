O estado terminal das obras públicas

A interdição de um terminal do porte do localizado em Itaparica afeta diretamente o dia a dia da população que depende de transporte público. São 45 mil pessoas que estão tendo ainda mais dificuldades para cumprir seus compromissos diários. A medida é drástica, mas indispensável, já que ficaram comprovados os riscos estruturais no local. A Ceturb, como administradora dos terminais da Grande Vitória, tem a responsabilidade de garantir a integridade física dos usuários.
Tanto que deveria ter agido com mais diligência já em abril, quando um levantamento prévio apontou “o risco aos usuários e da preservação da saúde de todos que utilizam o Sistema Transcol”. Faltaram agilidade e cuidado, ainda que o parecer não fosse definitivo. Mesmo que os dirigentes da Ceturb não sejam engenheiros, como justificou o presidente da companhia, Alex Mariano, o documento de abril, que justificou a contratação da perícia, já trazia a análise desses profissionais.
Alguma providência deveria ter sido tomada.
Principalmente pelo histórico de problemas do Terminal de Itaparica, que em 2013 foi atingido por um vendaval que provocou o desabamento de parte da marquise. Pode-se argumentar que fenômenos naturais dessa dimensão são imprevisíveis. E são. É exatamente por isso que a estrutura deveria estar sempre sob rigorosa avaliação.
A precariedade da obra expõe as falhas de projeto e de execução da construção. É mais um caso revoltante da ineficiência na condução de obras públicas, marcadas por projetos rasteiros e mal planejados. Apurar as falhas e punir os responsáveis é o mínimo a ser feito, agora. Empresas e órgãos de fiscalização não podem sair impunes, caso possíveis responsabilidades e omissões se confirmem.
As obras de Itaparica demoraram 5 anos para serem entregues e custaram R$ 12,4 milhões. A inauguração foi em 2009, e é lamentável que em tão pouco tempo a construção tenha chegado a um estado terminal, que vai exigir intervenções estruturais tão significativas. E ainda prejudicar milhares de cidadãos, direta ou indiretamente, que não têm outra opção de locomoção.