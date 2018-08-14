O esquisito jogo eleitoral em terras capixabas

Gutman Uchôa de Mendonça*

Quem acompanha a política capixaba sabe que Renato Casagrande se elegeu pela primeira vez governador do Estado mediante uma manobra política do atual líder do Estado, Paulo Hartung, que, admitindo que o então senador Casagrande crescia nas pesquisas, e temeroso por sua vitória, “convenceu” o vice-governador da época, Ricardo Ferraço, sair de possível candidato a governador para tentar a vaga de senador (no qual acabou se elegendo), enquanto trabalhava para eleger Renato Casagrande, o que aconteceu.

No meio do caminho, depois que tomou posse, Casagrande passou a ter ideias e vontades próprias, como aconteceu entre Dilma e Lula e outros artistas capixabas, que acabam esquecendo do “criador” e passam a dominar a paróquia do modo que mais lhe agrada.

Hartung e Casagrande passaram a ser inimigos de verdade, trocando desaforos políticos sobre recursos não deixados em caixa e obras que não foram para frente, como o Cais das Artes, e outras que empacaram de vez pela mais absoluta falta de talento e planejamento.

Nesse meio tempo, diante da desistência de Hartung em concorrer à reeleição, o nome do senador Ricardo Ferraço (PSDB) apareceu para ser “boi de piranha” no embate com Casagrande

Agora, quem apareceu novamente como candidato a governador foi o senhor Renato Casagrande, como uma espécie de desforra política, fazendo com que Paulo Hartung desistisse da reeleição, mesmo tendo apontado cinco nomes de sua preferência para sucedê-lo (Cesar Colnago, André Garcia, Erick Musso, Amaro Neto e Sérgio Vidigal), mas nenhum deles, na verdade, estimulado pelo governador a enfrentar Casagrande.

Nesse meio tempo, diante da desistência de Hartung em concorrer à reeleição, o nome do senador Ricardo Ferraço (PSDB) apareceu para ser “boi de piranha” no embate com Casagrande. Para a vaga no Senado, Amaro Neto seria o nome indicado no seu lugar. Mas Ferraço preferiu continuar candidato ao Senado, fazendo com que o seu PSDB apoiasse Casagrande ao governo do Estado, dando um troco em Hartung, que o retirou abruptamente de se candidatar ao governo anteriormente.

Contrariado por ter sido preterido, o vice-governador Cesar Colnago passou a ser candidato a deputado federal. Amaro passou a apoiar a senadora Rose de Freitas, inimiga de Hartung, que quer ser governadora. Tudo maluco beleza...

*O autor é jornalista