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Leonel Ximenes

"O esporte não é prioridade no Brasil", diz secretário da pasta no ES

José Maria de Abreu Júnior aposta na realização do Mundial Sub-17, no ES, para melhorar o nível dos dirigentes do futebol capixaba

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 11:46

Públicado em 

30 ago 2019 às 11:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

José Maria de Abreu Júnior: aposta no crescimento do futebol capixaba após o Mundial Sub-17 Crédito: Sesport/Divulgação
Secretário estadual de Esporte, José Maria de Abreu Júnior aposta na realização do Mundial Sub-17, no ES, para melhorar o nível dos dirigentes do futebol capixaba: “Com certeza sediar este evento fará com que nossos dirigentes passem a ter um olhar diferenciado para o futebol”.
O Mundial Sub-17 no ES pode contribuir para que o futebol capixaba melhore tecnicamente e em organização?
Acredito nisso. A Copa do Mundo Sub-17 é um evento de porte internacional que envolve níveis elevados de organização e exigência. Com certeza sediar este evento fará com que nossos dirigentes passem a ter um olhar diferenciado para o futebol, tanto na questão de organização quanto de oportunidade para os nossos atletas.
As reformas e a modernização do Kleber Andrade estarão realmente prontas até o início do Mundial, em outubro, como o Estado prometeu?
Quanto às reformas, elas já estavam previstas antes mesmo da confirmação da Copa do Mundo no Espírito Santo. As obras já estão acontecendo a pleno vapor. Os banheiros dos setores A/B serão terminados em breve. A grama sintética em volta do campo, também. O placar eletrônico teve a licitação aberta e deverá ser instalado até o fim do ano, assim como a estrutura para a captação de energia solar. Além disso, os bancos de reserva serão rebaixados. Outras obras, como escadas rolantes e elevadores, infelizmente não ficarão prontas antes da competição.
A Sesport é um bom trampolim político?
Estou trabalhando na Secretaria de Estado de Esportes e Lazer focado na gestão, na melhoria de processos e investindo em tecnologia de informação. Ou seja, em uma gestão de resultados. Assim, acredito ser natural que as pessoas façam essa avaliação. Mas não é o meu foco.
Qual a o papel do Esporte num país tão desigual como o Brasil?
Precisamos tratar o esporte com outros olhos. O esporte conecta com saúde, educação e segurança pública. O esporte é cidadania. Infelizmente, é uma área sem prioridade em nosso país. Mas no Espírito Santo trabalhamos para mudar esta realidade.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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