"O esporte não é prioridade no Brasil", diz secretário da pasta no ES

José Maria de Abreu Júnior: aposta no crescimento do futebol capixaba após o Mundial Sub-17 Crédito: Sesport/Divulgação

Secretário estadual de Esporte, José Maria de Abreu Júnior aposta na realização do Mundial Sub-17, no ES, para melhorar o nível dos dirigentes do futebol capixaba: “Com certeza sediar este evento fará com que nossos dirigentes passem a ter um olhar diferenciado para o futebol”.

O Mundial Sub-17 no ES pode contribuir para que o futebol capixaba melhore tecnicamente e em organização?

Acredito nisso. A Copa do Mundo Sub-17 é um evento de porte internacional que envolve níveis elevados de organização e exigência. Com certeza sediar este evento fará com que nossos dirigentes passem a ter um olhar diferenciado para o futebol, tanto na questão de organização quanto de oportunidade para os nossos atletas.

As reformas e a modernização do Kleber Andrade estarão realmente prontas até o início do Mundial, em outubro, como o Estado prometeu?

Quanto às reformas, elas já estavam previstas antes mesmo da confirmação da Copa do Mundo no Espírito Santo. As obras já estão acontecendo a pleno vapor. Os banheiros dos setores A/B serão terminados em breve. A grama sintética em volta do campo, também. O placar eletrônico teve a licitação aberta e deverá ser instalado até o fim do ano, assim como a estrutura para a captação de energia solar. Além disso, os bancos de reserva serão rebaixados. Outras obras, como escadas rolantes e elevadores, infelizmente não ficarão prontas antes da competição.

A Sesport é um bom trampolim político?

Estou trabalhando na Secretaria de Estado de Esportes e Lazer focado na gestão, na melhoria de processos e investindo em tecnologia de informação. Ou seja, em uma gestão de resultados. Assim, acredito ser natural que as pessoas façam essa avaliação. Mas não é o meu foco.

Qual a o papel do Esporte num país tão desigual como o Brasil?