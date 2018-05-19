O dia em que encontrei a autoestima em pessoa

*Marcos Alencar

Dias desses dei de cara com a autoestima em pessoa. Não se riam. Não ando vendo coisas abstratas flanando por aí. Bem que eu gostaria, por exemplo, de ver a esperteza, a paixão ou o alívio materializados. Todavia só consigo ver safados, amantes e analgésicos na minha mente. Mas quem se apresentou diante de mim, num fim de tarde, foi a autoestima em pessoa. Clara como a luz do dia, ela se revelou de corpo inteiro na figura de um jovem trabalhador, que deixava a obra de um prédio em construção, depois de mais um dia de batalha.

O rapaz tinha lá seus vinte e poucos anos e me pareceu saído do banho quando chegou à rua. Seu cabelo crespo, ainda molhado, deixava escorrer uns filetes de água sobre a camiseta branca. A malha tinha estampada na frente o nome de uma cidade muito distante de suas aparentes posses: “Los Angeles”. Nas costas, trazia uma mochilinha surrada. Assim arrumado, “rempli de sois-même”, ele ostentava um ar estiloso que, ao que me pareceu, era o que ele pretendia.

É preciso considerar, antes de mais nada, que autoestima não pode ser confundida com ego inflado. Ego inflado é a admiração exagerada que se tem de si mesmo. É o caso de chefs de cozinha, de argentinos e do supremo Gilmar Mendes. Jamais de um operário.

O tal rapaz me deu a impressão de ser dotado de uma invejável autoestima, não pelo seu trajar e muito menos pela camiseta gringa. Quem lhe garantia a autoconfiança eram... os brincos. Eram dois falsos brilhantões, do tamanho daquele verdadeiro, que Richard Burton deu de presente a Elizabeth Taylor, quando se casaram pela segunda vez. (Não me lembro mais para que servem os números primos, mas esses “potins” de artistas famosos não consigo deletar).

O cara trazia no olhar a certeza de que aquela falsa joia era seu passaporte para o sucesso. Ele parecia apostar todas as fichas nos brincos sem dar a mínima para as próprias orelhas. Mas eram elas, na verdade, as rainhas do baile: enormes, imensas... e de abano. Formavam com a lateral da cabeça um perfeito ângulo de noventa graus. Perceberam o tamanho do abano? O reflexo da luz nas gigantescas pedras era perfeito para congelar os olhares de Deus, povo e governo. Aqueles brincos, sem dúvidas, mereciam ser tombados. Como o Farol de Alexandria.

Na beira da calçada, o rapaz deu uma ligeira espiada no movimento da avenida, acendeu um cigarro e soprou a fumaça com um certo charme. Deu um confere no celular, sempre com um sorriso meio maroto, de quem se sabe admirado. Então atravessou a rua correndo a tempo de pegar o busão que chegava ao ponto.

Estou convencido de que não havia no bairro, naquele momento, ninguém mais encantado consigo mesmo do que ele.