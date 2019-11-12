O coro de vozes dentro da Nona Sinfonia de Beethoven

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trezger destaca os detalhes que envolvem a obra Nona Sinfonia de Beethoven, uma das últimas composições escritas pelo alemão Ludwig Van Beethoven. O diferencial da obra foi a inclusão do coro de vozes. Desta vez para apresentação em Vitória, Helder recebe o maestro Sanny Souza para falar sobre essa preparação e como a apresentação desperta atenção do público. Ouça:
Clássicos CBN - 12-11-19.mp3
>>> Serviço:
Abertura do Ano Beethoven - 250 anos de nascimento
Nona Sinfonia “Coral”
Séries quarta e quinta clássica
Dia: 13 e 14/11
Horário: 20h
Local: Teatro Glória, Centro de Vitória
Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)
Compre antecipado na bilheteria do teatro, de terça-feira a domingo, das 11h às 20h
Tel: 3232-4750