O coro de vozes dentro da Nona Sinfonia de Beethoven

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trezger destaca os detalhes que envolvem a obra Nona Sinfonia de Beethoven, uma das últimas composições escritas pelo alemão Ludwig Van Beethoven. O diferencial da obra foi a inclusão do coro de vozes. Desta vez para apresentação em Vitória, Helder recebe o maestro Sanny Souza para falar sobre essa preparação e como a apresentação desperta atenção do público. Ouça: