Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • O coro de vozes dentro da Nona Sinfonia de Beethoven
CLÁSSICOS CBN

O coro de vozes dentro da Nona Sinfonia de Beethoven

O Maestro Sanny Souza participa da conversa falando sobre a carreira com o violoncelo e o coro de vozes no Espírito Santo

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 19:54

Publicado em 

12 nov 2019 às 19:54
Ludwig van Beethoven Crédito: (foto:Divulgação)
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trezger destaca os detalhes que envolvem a obra Nona Sinfonia de Beethoven, uma das últimas composições escritas pelo alemão Ludwig Van Beethoven. O diferencial da obra foi a inclusão do coro de vozes. Desta vez para apresentação em Vitória, Helder recebe o maestro Sanny Souza para falar sobre essa preparação e como a apresentação desperta atenção do público. Ouça:
Clássicos CBN - 12-11-19.mp3
>>> Serviço:
 Abertura do Ano Beethoven - 250 anos de nascimento
Nona Sinfonia “Coral”
Séries quarta e quinta clássica
Dia: 13 e 14/11
Horário: 20h
Local: Teatro Glória, Centro de Vitória
Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)
Compre antecipado na bilheteria do teatro, de terça-feira a domingo, das 11h às 20h
Tel: 3232-4750

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados