O cenário inspirador de Pedra Azul para o Encontro de Lideranças

O belo cenário inspirador de Pedra Azul, em Domingos Martins, serve de moldura para a realização do 14º Encontro Empresarial da Rede Gazeta. Palestrantes, jornalistas e artistas de todo o país não se cansam de elogiar uma das mais belas regiões do país.
E um megaevento como o 14º Encontro merece, claro, uma megaprodução à sua altura. Foram necessários 20 dias para a montagem da tenda de debates em Pedra Azul, com capacidade para 200 pessoas, que é toda climatizada. Pelo menos 50 profissionais estão envolvidos diretamente na organização do evento.
O Encontro terá na tarde deste sábado (26) um show do MPB-4 e de Leila Pinheiro. Música de qualidade para o maior encontro de lideranças do Espírito Santo.