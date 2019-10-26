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Leonel Ximenes

O cenário inspirador de Pedra Azul para o Encontro de Lideranças

A bela paisagem das montanhas capixabas encanta os convidados para a reunião de líderes promovida pela Rede Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 13:34

Públicado em 

26 out 2019 às 13:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A tenda do Encontro de Lideranças aos pés da Pedra Azul: maravilha de cenário Crédito: Secundo Rezende
O belo cenário inspirador de Pedra Azul, em Domingos Martins, serve de moldura para a realização do 14º Encontro Empresarial da Rede Gazeta. Palestrantes, jornalistas e artistas de todo o país não se cansam de elogiar uma das mais belas regiões do país.
E um megaevento como o 14º Encontro merece, claro, uma megaprodução à sua altura. Foram necessários 20 dias para a montagem da tenda de debates em Pedra Azul, com capacidade para 200 pessoas, que é toda climatizada. Pelo menos 50 profissionais estão envolvidos diretamente na organização do evento.
O Encontro terá  na tarde deste sábado (26)  um show do MPB-4 e de Leila Pinheiro. Música de qualidade para o maior encontro de lideranças do Espírito Santo.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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