O capixaba Anderson Freire lança música nova na internet

Anderson Freire é um sucesso no país Crédito: Divulgação

Prestes a completar 10 de carreira como cantor e um dos compositores mais requisitado do segmento gospel, Anderson Freire já firmou seu nome entre os grandes nomes da música religiosa no Brasil. O capixaba de Cachoeiro de Itaperimim possui repertório com vários hits que ultrapassaram a fronteira da música gospel. Por isso, não é pouca a expectativa para a chegada do seu novo trabalho inédito após dois anos: “Não Desista de Mim” (MK Music), disponível nas plataformas digitais, com clipe no YouTube.

Os números do Anderson Freire impressionam! São mais de 289 milhões de visualizações no YouTube nos últimos 12 meses. Mas sua forma especial de compor e sua interpretação sempre emocional e sincera são duas características que o tornam único.

Além de ser compositor de grandes hits do gospel nacional, o morador de Cachoeiro de Itapemirim, conquistou o público com seu jeito simples. Além de interpretar “Raridade”, um dos maiores hits gospel, é autor dos sucessos “Ressuscita-me” (Aline Barros) e “Sou Humano” (Bruna Karla). Em nove anos de carreira, lançou quatro álbuns inéditos (Identidade, Raridade, Deus Não Te Rejeita e Contagem Regressiva), um de regravações com convidados, DVD e álbum com os principais hits (Essência e Ao Vivo). E já recebeu vários prêmios por vendagem, cinco indicações ao Grammy Latino - com uma conquista por “Deus Não Te Rejeita”.

Paróquia de Pancas convida para a 10ª edição do Encontro de Formação Bíblica

A Paróquia Santa Luzia, de Pancas, promoverá, no dia 7 de março, seu tradicional Encontro de Formação Bíblica com o biblista e educador popular Francisco Rodrigues Orofino. O evento acontece há dez anos em parceria com as irmãs Mínimas da Paixão que atuam no município.

O estudo terá como tema “Revelar o amor de Deus”. O encontro vai começar às 7h30, no salão paroquial, que fica ao lado da igreja matriz de Pancas.

Francisco Orofino é do Rio de Janeiro, doutor em Teologia Bíblica e assessor de grupos e comunidades de base em todo o Brasil. É autor de vários livros e leciona em institutos de teologia voltados para a formação de leigos.