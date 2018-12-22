O amanhã há de ser transparente

Maria Clara Mendonça*

Hanna Arendt tinha razão: a ação humana pertence ao imponderável.

A lei da causa e efeito é real. Condutas transformadoras, para o bem ou para o mal, criam uma cadeia subsequente de resultâncias que, cedo ou tarde, apresentam-se distintamente.

Apesar dos determinantes, a dimensão da ação humana é imprevisível. Não se sabe onde exatamente pode levar, simplesmente porque não é possível antever encontros e causalidades.

A história é repleta de exemplos de conquistas aparentemente casuísticas ou de derrotas ocorridas em meio a muitas bandeiras hasteadas. É farta de exemplos de impunidades que duram demais, perpetuadas apesar das suas obviedades. Mas é regada, também, por relicários episódios de alteridade e, de quando em quando, surpreende em grandezas multiplicadoras do bem.

Nesses idos da pós-modernidade, algumas coisas continuam iguais. Continuamos com os desafios da efetivação dos direitos humanos, da integridade e do sentido de justiça que compõem a cidadania. Com formatos remodelados, as causas dos ideais da humanidade seguem seu passo, em movimentos de avanços e retrocessos. Nisso, nada mudou.

Eis, porém, que há algo que mudou e mudou de vez. Já no hoje tudo se vê. Tudo se comenta. Tudo se difunde e amplifica na velocidade da luz. Tudo se transforma em ainda mais imponderáveis resultados da ação humana. A opacidade, o segredo e o monopólio da informação ficaram para trás. O novo espírito da democracia é incrivelmente diáfano.

Sempre haverá verdades e mentiras. O futuro pode voltar a rememorar antigas decepções, no esteio das lições que deveriam ter sido aprendidas em lutas coletivas do passado. Por detrás do véu da ignorância, continua existindo muita injustiça e distorção.

Mas o vento da mudança sopra bem forte. Levanta todos os véus. E o amanhã será transparente: inexoravelmente translúcido. Sim, é só o amanhã que expressa a persuasiva esperança no tempo. Devemos acreditar que trará grandes e difusas novidades.