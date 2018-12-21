Novo secretário da Saúde: "Existe muita ficção sobre o modelo cubano"

Nésio Fernandes de Medeiros Junior assumirá a Secretaria de Estado da Saúde no governo Casagrande Crédito: Divulgação

Anunciado na manhã desta sexta-feira (21) pelo governador eleito, Renato Casagrande (PSB), como novo secretário estadual da Saúde, o médico Nésio Fernandes (PCdoB) tem uma íntima experiência com o modelo de medicina desenvolvido e praticado em Cuba - reconhecidamente, um modelo de excelência no sistema de saúde pública oferecido à população.

Nésio graduou-se em Havana, na Escola Latino-Americana de Medicina, onde estudou de 2006 a 2012. Depois, em seu retorno ao Brasil, revalidou o diploma pela UFMG - e, se quisesse, também poderia tê-lo feito pela UnB.

Ao ser anunciado, ele chamou a atenção para algumas "ficções" que circulam a respeito da medicina cubana, sobretudo a ideia de que os médicos da ilha caribenha, bem como o sistema de saúde do país, seriam exclusivamente voltados para a atenção primária e sanitária.

"Cuba possui uma rede de hospitais e uma rede de complexidade ambulatorial extremamente poderosa e muito bem organizada, e com acesso excepcional a exames de altíssima complexidade, invejáveis para os padrões de muitos Estados brasileiros."

Segundo ele, inclusive, a formação dos médicos cubanos é inspirada no modelo norte-americano, no qual um médico é capaz de realizar um diagnóstico preciso do paciente sem a necessidade de recorrer a muitos exames.

Da experiência na ilha, a grande lição que ele diz trazer é em relação ao "fazer muito com pouco", à valorização dos profissionais da rede pública, e ao sentimento de "pertencimento ao sistema" e de realização profissional - algo que ele pretende aplicar na rede estadual do Espírito, em seu trabalho como secretário.

"Com muita vontade política, mesmo com poucos recursos, você faz muita coisa. Quando os seus profissionais, os seus servidores, têm pertencimento no sistema, entendem o que estão fazendo, se realizam com o seu trabalho, eles conseguem de fato cuidar das pessoas de maneira maravilhosa. E é isso que a gente precisa fazer: cuidar do servidor público capixaba."

Defensor do programa Mais Médicos, Nésio evita entrar na polêmica acerca da recente debandada dos cerca de 8 mil profissionais cubanos que trabalhavam no programa por todo o território nacional, por decisão do governo cubano - motivada, segundo este, por declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Nésio faz questão de sublinhar que o fim do contrato se deu por decisão unilateral do governo cubano. Não cita eventual grau de responsabilidade de Bolsonaro. Ao contrário: elogia a equipe que o próximo governo está montando no Ministério da Saúde, sob a chefia do futuro ministro, o deputado federal Luiz Mandetta (DEM).

"A equipe que o governo Bolsonaro tem montado no Ministério da Saúde tem me surpreendido positivamente. É uma equipe muito focada na defesa do SUS, muito focada na importância da atenção básica e na necessidade de reorganizar a atenção hospitalar no Brasil."

Confira abaixo as declarações completas de Nésio Fernandes nesta parte da entrevista coletiva:

Gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre a sua experiência estudando Medicina em Cuba e que conceitos e lições o senhor traz da escola cubana de medicina. Digo "escola" num sentido mais amplo, de um jeito diferente de se fazer e se pensar a medicina que poderia ser aplicado aqui.

Existe muita ficção em torno do modelo de medicina cubano. Primeiro é uma ficção dizer que é um modelo somente de atenção primária. Cuba possui uma rede de hospitais e uma rede de complexidade ambulatorial extremamente poderosa e muito bem organizada, e com acesso excepcional a exames de altíssima complexidade, invejáveis para os padrões de muitos Estados brasileiros. Você tem uma formação médica que segue o modelo norte-americano de formação médica, que é um modelo com muito foco na clínica, na capacidade de o profissional médico ter um raciocínio clínico que, ao longo de um interrogatório, um exame físico, um exame complementar somente se for necessário, consegue chegar a uma solução, a um diagnóstico preciso daquilo que o paciente precisa. Cuba ofereceu um programa de formação de mais de 15 mil médicos estrangeiros lá na ilha. Eu voltei para o Brasil, revalidei o meu diploma na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Também aprovei o Revalida Nacional pela Universidade Federal de Brasília (UnB). Eu poderia ter três diplomas de médico hoje, se fosse a minha vontade ter finalizado a revalidação também por Brasília. E, na experiência cubana, existem algumas questões que marcam. Com muita vontade política, mesmo com poucos recursos, você faz muita coisa. Quando os seus profissionais, os seus servidores, têm pertencimento no sistema, entendem o que estão fazendo, se realizam com o seu trabalho, eles conseguem de fato cuidar das pessoas de maneira maravilhosa. E é isso que a gente precisa fazer: cuidar do servidor público capixaba, empoderar os trabalhadores capixabas para que eles se sintam realizados em trabalhar no sistema público de saúde. Enquanto a gente não perseguir esse grau de pertencimento, qualificação e capacitação, é uma loucura querer expandir uma rede de atenção pública direta. Tivemos no Espírito Santo uma ânsia pela universalização da transferência da gestão dos hospitais estaduais para Organizações Sociais. Nesse período ficou um vazio de capacitação profissional e de aprimoramento da gestão. E a gente vai perseguir isso. Outro componente importante é que não há dogmas. O privado pode participar de maneira suplementar da saúde. O privado é um parceiro estratégico da saúde. No entanto, dentro de contratos muito bem elaborados, com muito controle, muito monitoramento. Isso é possível fazer.

Qual é a sua opinião sobre o programa Mais Médicos, que no momento vive uma crise, inclusive com desprovimento de médicos?