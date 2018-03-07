Novo ministério deve unificar ações de segurança pública

O anúncio da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública causou manifestações positivas e negativas. Algumas autoridades fizeram críticas dizendo que não havia a necessidade de mais um ministério. Já outros se preocupam com o uso político e midiático da ação por parte do presidente Temer.

A grande maioria das pessoas achou positiva a criação do Ministério da Segurança Pública. Entretanto, o mais importante é a instituição de uma política nacional de segurança pública, através de um sistema unificado de ações e estratégias.

Existia um grande equívoco constitucional ao se interpretar que a responsabilidade da segurança pública fosse de cada Estado. Na verdade, o que o constituinte originário quis colocar é que a responsabilidade é do Estado, junção dos entes federativos – União, Estados e municípios.

Apesar do nosso Sistema Único de Saúde (SUS) ter muitas críticas internamente, ele é elogiado mundo afora pela universalização do sistema de saúde.

Da mesma maneira, dever-se-ia tê-lo como parâmetro para definir as ações de cada ente federativo (União, Estados e municípios) com o objetivo de proporcionar uma ação integrada e programada para gerar uma maior sensação de sensação de segurança aos cidadãos.

Atualmente, as polícias militares não têm uma uniformização de procedimentos, de fardamentos, de formação profissional (apesar da matriz curricular da SENASP), e não existe um piso salarial para os profissionais de segurança pública, nem mesmo padronização dos veículos utilizados pelas policias, inclusive para transporte de menores infratores. Cada Estado age da maneira que acha melhor.

Espera-se que com a instituição do Ministério da Segurança Pública, a União realmente implemente uma política nacional de segurança pública, desdobrada em planos de segurança e ações concretas na área, pois a utilização das Forças Armadas tem gerado um desgaste e a vulgarização de sua utilização.

A sociedade já está cansada de tantos crimes e da violência cotidiana, isto também atinge os policiais que estão na linha de frente. O policial sente-se, à semelhança do mito de Sísifo, impotente neste castigo diário de inutilmente, ainda que sacrifique a sua vida, lutar, como quem dá murro em ponta de faca num sistema que efetivamente não funciona.

O modelo de segurança pública eficiente e eficaz, e que atenda aos anseios da sociedade, terá que primar pela garantia da dignidade dos operadores de segurança pública, não apenas no viés salarial, mas também no tocante a criação de leis mais efetivas e da padronização das ações, procedimentos e estratégias que deverão servir de norte para todas as corporações.