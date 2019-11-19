Novo comandante muda posições estratégicas na PM. Veja quem é quem

Coronel Marin estava no Comando de Polícia Ostensiva do Sul (CPOS), em Cachoeiro Crédito: G1

O coronel Márcio Eugênio Sartório chegou ontem (18) ao comando-geral da PM e já fez mudanças na organização do Alto-Comando da corporação. O novo subcomandante-geral é o coronel Alessandro Marin, que estava à frente do Comando de Polícia Ostensiva do Sul (CPOS).

Outro posto importante com novo dono é o do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana (CPOM), responsável pela segurança de 2 milhões de pessoas na Grande Vitória. O coronel Evandro Teodoro de Oliveira deixa o Comando de Polícia Ostensiva Norte, que tinha como grande calcanhar de Aquiles o violento município de Linhares, e passa a atuar nas cidades mais populosas da Região Metropolitana.

Tanto Marin quanto Evandro integram a turma de 1994, núcleo de policiais mais jovens que os demais coronéis da PM e que recebeu a incumbência do governador Casagrande de ditar os rumos da corporação. Normalmente, cabem aos mais velhos de guarda os postos mais importantes.