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Leonel Ximenes

Novo comandante muda posições estratégicas na PM. Veja quem é quem

Novo subcomandante-geral é o coronel Alessandro Marin, que estava no Sul do Estado

Públicado em 

19 nov 2019 às 19:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coronel Marin estava no Comando de Polícia Ostensiva do Sul (CPOS), em Cachoeiro Crédito: G1
O coronel Márcio Eugênio Sartório chegou ontem (18) ao comando-geral da PM e já fez mudanças na organização do Alto-Comando da corporação. O novo subcomandante-geral é o coronel Alessandro Marin, que estava à frente do Comando de Polícia Ostensiva do Sul (CPOS).
Outro posto importante com novo dono é o do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana (CPOM), responsável pela segurança de 2 milhões de pessoas na Grande Vitória. O coronel Evandro Teodoro de Oliveira deixa o Comando de Polícia Ostensiva Norte, que tinha como grande calcanhar de Aquiles o violento município de Linhares, e passa a atuar nas cidades mais populosas da Região Metropolitana.
Tanto Marin quanto Evandro integram a turma de 1994, núcleo de policiais mais jovens que os demais coronéis da PM e que recebeu a incumbência do governador Casagrande de ditar os rumos da corporação. Normalmente, cabem aos mais velhos de guarda os postos mais importantes.
Outra mudança confirmada é a do coronel Haroldo Magalhães Picalo Júnior. Ele sai da agitada Corregedoria da PM para assumir, em Colatina, o policiamento da Região Noroeste capixaba.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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