Novas passarelas da BR 101 e no Contorno serão mais altas

Passarela na Rodovia do Contorno, na Serra: transporte de cargas no Estado será beneficiado com as novas dimensões. Crédito: G1

Depois de dois anos, o Transcares, o Sindicato dos Transportadores de Cargas do ES, conseguiu: as novas passarelas que serão construídas no trecho capixaba da BR 101 e na Rodovia do Contorno serão maiores. Dos atuais 5,5 metros de altura passarão para 6,25 metros. As novas dimensões já foram autorizadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e a concessionária Eco101.

As razões

O superintendente do Transcares, Mário Natali, argumentou que em países de característica rodoviária, como é o caso do Brasil, a altura padrão de 5,5 metros não atende às necessidades de passagem de cargas excedentes. Isso porque a maioria das rodovias brasileiras não tem o chamado “by pass” (via lateral) no mesmo nível da via que pudesse resolver o problema.

Aceita um chá?

Palestrante principal do seminário “Diálogos sobre Integridade”, promovido pela Rede Gazeta, o ministro do STF Luís Roberto Barroso mostrou que é uma pessoa organizada. Como não gosta de café, quando viaja leva seu próprio chá-verde para onde vai.

Ministro zen

Antes de entrar no auditório para proferir sua palestra, Barroso pediu à organização do evento para ficar cinco minutos numa sala reservada. Queria se concentrar e meditar.

De olho no tempo

Quando começou a falar, Barroso tirou o relógio do pulso. Só o recolocou uma hora depois, no final da sua explanação.

Fã de carteirinha

Na antessala do auditório, o procurador do Ministério Público Estadual Marcelo Zenkner aproveitou a oportunidade e tirou uma foto “exclusiva” do ministro.

Chegou o quê?

Quase no final da palestra de Barroso, num intervalo de cinco minutos, acontecerem dois foguetórios nos morros ao lado do Centro de Convenções de Vitória.

Por via das dúvidas...

O ministro dividiu a palestra dele em três partes e revelou que o método tem origem supersticiosa. Barroso contou que certa vez um amigo avistou uma ferradura na porta do gabinete de trabalho do físico dinamarquês Niels Bohr. Segue...

Por via das dúvidas... 2

O amigo estranhou:

– Você, um homem racional, colocou uma ferradura na porta?

E o físico:

– Amigo, dizem que ferradura na porta dá sorte mesmo pra quem não acredita.

O público delirou.

Para poucos

Professor de Direito Constitucional, Barroso mostrou que a corrupção e os privilégios andam juntos no país e que o Estado brasileiro está a serviço da elite.

Que país é este?

Exemplo de privilégio é uma recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou Justiça gratuita a um trabalhador com salário de

R$ 40 mil. O TST, nesse caso, aplicou regra anterior à reforma trabalhista. Segundo a lei, o deferimento da gratuidade da Justiça depende de simples declaração de pobreza.

O mistério

Não se sabe até agora de onde surgiu a informação de que Rodney Miranda estava cotado para assumir o recém-criado Ministério da Segurança Pública, que será ocupado por Raul Jungmann.

O fato

Um observador da cena política sustenta que essa escolha seria muito improvável. Entre outros motivos, porque o presidente da Câmara, aliado de Rodney no DEM, está em rota de colisão com o presidente Temer.

Vida de cão

Leitora reclama que seu cachorrinho, calminho, cheirosinho e com coleira, não foi autorizado a ficar num tradicional bar copo-sujo de Jardim da Penha. A moça pediu uma cerveja e um tira-gosto, mas o garçom disse que ela não poderia ficar lá com o totó.

Vida (boa) de cão

Enquanto isso, na maioria dos shoppings e nas lojas da Praia do Canto os cachorrinhos são sempre bem-vindos.

Inaceitável

Instrumento das ditaduras, toque de recolher agora passou a ser imposto pelos bandidos.

Cabeça quente

De um leitor antenado: “Ciro Gomes confirma que não existe ninguém melhor do que Ciro Gomes para derrotar Ciro Gomes”.





Fim da provocação

Depois que a coluna divulgou, no domingo, o PSDB-ES retirou a citação em latim e recolocou o nome do senador Ricardo Ferraço na aba “Quem é quem” do site oficial do partido.

Alô, Polícia Federal!