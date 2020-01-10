No seu número

Afinal, qual é o tamanho ideal? Crédito: Divulgação

vejo que muitas mulheres não assumem o tamanho de roupa real, ou seja, o seu número ideal. Algumas preferem estar em roupas apertadas que não lhes favorecem ou em modelos largos demais. Quando a pessoa está acima do peso, às vezes usa um tamanho maior para tentar se esconder atrás do tecido. Mas a grande maioria usa um tamanho menor achando que a roupa vai ter efeito de cinta modeladora e isso não acontece. O segredo é assumir modelos que correspondem ao seu tamanho real.

Plus size significa tamanho maior. Hoje em dia já é mais fácil encontrarmos marcas mais atentas à este público que veste peças a partir do manequim 46. Algumas marcas foram pioneiras derrubando os modelos de "perfeição" ditados pela mídia e, com lindas campanhas publicitárias, reivindicaram a democratização da beleza.

Cada vez mais, a moda abre espaço para o plus size com modelos em capas de revista e editoriais de moda. São muitos os lançamentos de coleções para tamanhos maiores em diversas marcas ao redor do mundo.

'Aceite seu corpo, assuma suas formas e encare o mundo. Tudo fica mais fácil e mais leve quando a gente deixa de se esconder. Porque é encarando as inseguranças e aprendendo a amar-se e defender-se que as coisas mudam. Daí a vida muda! Pra melhor... pra muito melhor!"

Até a próxima!