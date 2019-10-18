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  • "No Mundo Encantado dos Sonhos" neste domingo (20)
Teatro

"No Mundo Encantado dos Sonhos" neste domingo (20)

Musical infantil no Exagerado no pavilhão de Carapina

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 18:06

Publicado em 

18 out 2019 às 18:06

Quando?

Domingo, às 17h.

Onde?

Pavilhão de Carapina

Quanto?

Plateia Coladinho a R$ 35 (ouro/ meia); Plateia se achegue a R$ 25 (prata/ meia). 1Kg de alimento da direito a meia entrada.

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