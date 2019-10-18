"No Mundo Encantado dos Sonhos" neste domingo (20)

Quando?
Domingo, às 17h.
Onde?
Pavilhão de Carapina
Quanto?
Plateia Coladinho a R$ 35 (ouro/ meia); Plateia se achegue a R$ 25 (prata/ meia). 1Kg de alimento da direito a meia entrada.
Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 18:06
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