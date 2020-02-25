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Sociedade

No carnaval da polarização, o povo dança com recuo ou avanço das tropas

Com um discurso duro e forte, estes puxadores do grupo especial aquecem os tambores da polarização que veio para ficar

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Públicado em 

25 fev 2020 às 06:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Policiais Militares, Civis e Bombeiros protestam  em Vitória no último dia 13  Crédito: Fernando Madeira
Em ritmo de disputa, a polarização político-ideológica dos grupos especiais segue ferrenha. Em terras capixabas, desde fevereiro de 2017 a liga especial dos pretorianos da segurança não ficou satisfeita com os resultados da evolução. Já em 2018, ano de eleição, a escola socialista venceu em todos os quesitos. E, como prometido, a anistia foi dada aos foliões da concentração de 2017.
Naquele ano teve até prisão; mas no seguinte, chegou a vez de capitão, um presidente e o outro deputado. Ambos são parte da mesma tropa. Juntos, desde a greve, fortalecem o grito de chamamento da resistência armada. Um é autoridade capixaba, fardado, com discurso e arma na mão. Para solucionar um crime; incentiva outro: R$ 10 mil  de recompensa para quem matar e apresentar um corpo.

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O outro, autoridade máxima da nação, cumpre o que foi prometido na campanha: defende o fogo na Amazônia; discrimina índios e negros; dá uma banana para a imprensa e ofende mulheres. Afinal, ele mesmo disse: são “fruto de uma fraquejada”. Democracia? Esta não evolui e nem dá samba no pé. O seu ritmo é outro: adoram recuar no tempo, querem é ditadura, tortura e AI-5.
Da assembleia, com autoridade, os puxadores do grupo especial: os bolsominions de farda dão o tom e gritam o chamamento com o enredo. O que antes era só ensaio, na concentração das academias, evoluiu com a liga da Frente Unida de Valorização Salarial. Esta levou os foliões para desfilar no Palácio da Fonte Grande com a explosão do bloco de (20)17. Em resposta o grupo especial socialista propôs um reajuste salarial. Houve recuo, mas o bloco dos fardados promete voltar com força.
Neste ritmo do “quanto pior melhor”, o objetivo é subverter a ordem estabelecida. Com um discurso duro e forte, estes puxadores do grupo especial aquecem os tambores da polarização que veio para ficar. Mas esta ala de bolsominions escorrega na avenida e não tem samba no pé. Alias, dança e ritmo não é muito com eles. Nem de carnaval gostam. Como falsos moralistas, esbravejam, exaltam a masculinidade, mas no fundo gostam mesmo é do bloco das piranhas.

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O sobe e desce do morro leva à dispersão na comissão de frente da sociedade unida capixaba. No meio do fogo cruzado, com tiros, paus e quebra-quebra a avenida sitiada viu a morte. Revoltados desfilam as famílias, instituições de direitos humanos e moradores com o lema: “Vidas periféricas importam. Parem de nos matar!”. A mocidade Território do Bem carrega bandeiras e estandartes, pede paz, exige respeito e justiça.
O grupo especial do governo mostra força e tem planos para resolver o problema. Confiantes, vamos seguir com a festa que não pode parar, afinal “Pingou... já desce a abrideira, é carnaval!”. E “mesmo entre guerras de disputas, samba é samba e a festa é de paz”. Então o jeito é vestir a fantasia, deixar o “pega no samba” tomar conta e invadir a avenida em explosões de empolgação e alegria.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

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