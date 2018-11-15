No aniversário da República, Brasil aprende lições com a democracia

Ulysses Guimarães acena para parlamentares após promulgação da Constituição Crédito: André Dusek/Agência Estado

Ao longo da história, o Brasil passou por cinco períodos republicanos, que tiveram início precisamente nesta data, 15 de novembro, há 129 anos, quando militares liderados pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca deram fim à monarquia de dom Pedro II e proclamaram a República.

Apesar de um percurso atravessado por golpes e por ditaduras, o que se comemora hoje é a soberania do povo, que investe em seus representantes o poder de governar. Mas este marco é também um convite à reflexão para os desafios futuros. Para especialistas, a aproximação entre cidadãos e política e a incorporação do sentimento de uma democracia republicana no cotidiano dos brasileiros ainda são tarefas que precisam ser cumpridas no país.

É o que diz o coordenador do curso de História da Mackenzie, Sérgio Ribeiro Santos.

"Muitas pessoas ainda acham que por algo ser público, não é de ninguém, quando na verdade é de todos. Confunde-se muito também público com privado e os políticos adotam esse mesmo comportamento", explica.

As origens para tal comportamento, segundo Santos, são históricas. O professor vê na educação o caminho para a mudança de mentalidade.

A republicanização no Brasil não foi um movimento popular, foi algo que partiu das Forças Armadas e de uma pequena elite. Então, os brasileiros não têm essa tradição de berço. Passamos também por períodos ditatoriais e gerações que nunca participaram do processo político-partidário transferem isso para seus descendentes Sérgio Ribeiro Santos, professor do curso de História da Mackenzie

O historiador e professor da UVV Rafael Simões também analisa:

"O brasileiro participa em atividades religiosas, esportivas, de grandes festas populares, mas curiosamente a política fica fora disso. Isso só acontece em momentos pontuais da História, muitos deles gerando rupturas da ordem democrática, pois tinha-se um sentimento de que o povo na rua seria uma coisa perigosa. Essa baixa participação estimulada pelo próprio poder público e a desconfiança do cidadão marca muito a nossa República".

Por outro lado, o professor afirma que de lá para cá houve avanços, garantidos por movimentos políticos como a promulgação da Constituição de 1988. Ele destaca ainda a importância do período republicano para a modernização do país.

"O grosso do nosso desenvolvimento industrial e urbanização ocorre na República, onde a economia se tornou mais complexa, embora com problemas."

FATOS MARCANTES

1889 - Início da primeira República

Marechal Manuel Deodoro da Fonseca proclamou a República Crédito: Reprodução

Em 15 de novembro foi instaurado o regime presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e destituindo o então chefe de Estado, imperador dom Pedro II. O movimento foi organizado por um grupo de militares liderados pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca.

1922 - Tenentismo

Foi um ano de marcos, com a eclosão do Tenentismo (movimento social de caráter político-militar que impactaria mais adiante na Revolução de 1930); primeira transmissão radiofônica do Brasil; e, em 1923, a realização da Semana de Arte Moderna e fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB).

1930 - Início da Era Vargas

Através do movimento Aliança Liberal, incursões armadas foram organizadas para alçar Getúlio Vargas ao governo do país. Ele assumiu o Governo Provisório em 3 de novembro de 1930.

1932 - Revolução Constitucionalista

Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo Crédito: Reprodução

Movimento armado ocorrido em São Paulo que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Seu desdobramento foi a eleição de 1933, quando pela primeira vez mulheres puderam votar oficialmente no país, o voto foi secreto e o processo foi organizado pela Justiça Eleitoral.

1935 - Intentona Comunista

Nova tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Foi liderada pelo Partido Comunista Brasileiro em nome da Aliança Nacional Libertadora.

1937 - Golpe e Estado Novo

Instauração do regime ditatorial de Getúlio Vargas, que flertou com o nazifascismo.

1945 - Fim da Era Vargas

O então presidente foi forçado a renunciar através de uma ação militar organizada pela (União Democrática Nacional) e o Exército brasileiro. Realização de eleições diretas.

1951 - Retorno de Getúlio

Após vencer as eleições em 1951, Getúlio Vargas assume a presidência.

1954 - Morte do presidente

Velório de Getúlio Vargas no Palácio do Catete Crédito: Reprodução

Getúlio Vargas suicidou-se na madrugada de 24 de agosto, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que até então era a capital do país. Um dia antes, militares haviam organizado um manifesto a favor de sua renúncia.

1956 - Construção de Brasília

Obra do Congresso Nacional durante a construção de Brasília Crédito: Reprodução

Com a presidência assumida por Juscelino Kubitschek, tem início a construção da atual capital federal, Brasília, inaugurada em 1960. O presidente sofreu duas tentativas de derrubada por parte de militares.

1961 - Renúncia de Jânio Quadros

Eleito com o maior número de votos da história do país até então, Jânio Quadros renunciou à Presidência. Militares tentaram impedir a posse de seu vice, João Goulart, iniciando uma crise política. Em setembro de 1961, o Congresso Nacional instituiu por emenda constitucional o sistema parlamentarista no Brasil.

1963 - Volta do presidencialismo

Em plebiscito, a população aprovou a volta do presidencialismo, dando novamente os poderes ao presidente da República.

1964 - Golpe militar

Um golpe de Estado encerrou o governo de João Goulart e instaurou uma ditadura militar, que duraria até 1985.

1968 - AI-5

Neste ano foi baixado o Ato Institucional número 5, o AI5, dando início ao período mais duro da ditadura no país. Algumas das medidas de repressão foram o fechamento do Congresso Nacional, cassação de mandatos políticos e suspensão de direitos políticos dos cidadãos.

1975 - Assassinato e revolta

O jornalista Vladimir Herzog foi morto nas dependências do DOI-Codi em São Paulo, em 1975 Crédito: Reprodução

A morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado por militares, fez com que a igreja se mobilizasse contra a ditadura. Um ato ecumênico organizado na Catedral da Sé, em São Paulo, reuniu cerca de oito mil pessoas.

1984 - Diretas Já

Tem início o movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil.

1985 - Fim da ditadura

Tancredo Neves é eleito presidente em janeiro, mas morre em março sem tomar posse. José Sarney, seu vice, assume a Presidência.

1988 - Constituição

Promulgação da lei máxima do país, que vigora atualmente.

1989 - Eleição direta

Fernando Collor de Mello toma posse como presidente da República Crédito: Antonio Ribeiro/Editora Abril

Na primeira eleição direta para presidente Fernando Collor de Mello torna-se presidente, mas sofre um impeachment em 1992.

1994 - Plano Real

Liderado por Fernando Henrique Cardoso, o novo plano conseguiu estabilizar a economia.

2002 - Eleição de Lula

Lula acena ao subir a rampa do Palácio do Planalto Crédito: Dida Sampaio/Agência Estado

Primeiro presidente de origem popular do país foi eleito pelo PT.

2013 - Manifestações

Mobilizações eclodiram em todo o país. No centro das manifestações, estavam as mais diversas pautas: desde a garantia de qualidade dos serviços públicos até o fim da corrupção.

2016 - Impeachment de Dilma

Dilma Rousseff fez sua defesa diante dos senadores durante sessão de julgamento do impeachment Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil