Niguém quer ficar sozinho neste mundo

O medo da solidão que nos devolve a um desconhecido começo de tudo Crédito: Artem Kovalev/ Unsplash

Uma mulher que seja parecida com ela mesma, que não tenha que fazer nada para se tornar o que já é. Se não for assim, nem adiantaria querer. Não quero, ponto e basta. Quero ter a preferência, mesmo quando não puder ter preferências, seja ela, seja eu, e isso é quase tudo.

Quero ser um Michelangelo com a arte de lhe encantar. Quero sofrer, sem ter a direção exata do que seria não sofrer. Não quero evitar a dor, nem a dor de ser e nem a dor de estar, também não quero achá-las, mesmo sabendo que essas coisas não dependem de mim. E que a ciência, à sua maneira caótica, se dedicasse a evitar todas as dores.

Até o amor é doído, é doido, e se não fosse, amor não seria. A dor maior não é dor, é não saber onde está, e se isso for possível, como compreendê-la? Até porque o contrário do amor é a indiferença. E contra esta ou a favor, nada há, a não ser a espera.

Resta-nos a nós, diante da armadura do nada, esperar pelo escape. Pierre Marty chama de dor mental tudo o que não pode ser falado quando sentido. Há muita coisa entre quem pode e quem não pode falar de afeto.

Até o amor é doído, é doido, e se não fosse, amor não seria. A dor maior não é dor, é não saber onde está, e se isso for possível, como compreendê-la? Até porque o contrário do amor é a indiferença. E contra esta ou a favor, nada há, a não ser a espera

O corpo como tal, que vem do nada e vai para coisa alguma, passa o tempo com significantes de sua vida e de sua morte. Sequer existem doenças. Estas são sinais da própria existência e caminhos para recuperar os objetos de desejo, o gozo.

Venho discutindo com meu povo: pacientes, amigos, alunos, doutores. Discutir a onipotência que doura a ideia de que a morte é um fenômeno individual. Assim como no nascimento nos fazemos gente, na relação com o outro (função materna) a morte é uma expressão coletiva da completude da vida.

Ninguém tem medo de morrer, a morte é uma síntese. Temos, isso sim, medo da solidão que nos devolve a um desconhecido começo de tudo. Uma vez, uma paciente (criança), para quem eu estava explicando o início da vida biológica, me fez a seguinte pergunta: “E antes disso? O que eu era?”. Disfarcei. A resposta a essa esfinge de dez anos deve estar misturada com os demais mistérios que abundam nossa ignorância.

Conversando com um amigo de fino trato, aprendi que não há no final dos versículos de sabedoria, nada além do que uma suprema dúvida. São tão feias, quanto estúpidas, as certezas, todas as flores são diferentes para cada um de nós.

Se todos nós morrêssemos ao mesmo tempo, isso não teria a menor importância. O que não queremos é ficar sós. Sem aquele detalhe que define a vida humana, o outro.

Já não tenho preferências, mulher assim, mulher amável. A especialidade desta, confio a Santo Agostinho, que sabia escolher mulher, até virar santo.

*O autor é médico psiquiatra, psicanalista e jornalista