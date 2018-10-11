Único museu federal no Estado tem recorde de visitantes

Frequentadores do Museu Solar Monjardim em Jucutuquara. Crédito: Divulgação

A tragédia do Museu Nacional, ao que parece, pelo menos despertou interesse e curiosidade em relação a outras instituições do país. O Museu Solar Monjardim acaba de atingir um novo recorde de público: em setembro, 1.688 pessoas visitaram o único museu federal do Estado. Isso significa um aumento de quase 200% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O horário

O museu, que está instalado num casarão em uma chácara em Jucutuquara, tem programa de visitas com escolas e outras instituições. Está aberto à visitação de terça a domingo das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Aos sábados, domingos e feriados das 13h às 17h.

Não é nada bom

De um vascaíno traumatizado: “Vocês que reclamam de Bolsonaro e Haddad não sabem o que é ter Eurico Miranda como presidente”.

Sem representante

A ala sindical do PT ficou órfã com a derrota de Nunes, que não conseguiu se reeleger. Não está fácil a vida de sindicalista nos tempos atuais.

Gente de valor

A professora Ester Abreu vai participar, a partir do dia 25, no Marrocos, de um congresso internacional de escritores.

Desafinou

Edson Xumbrega, que foi obrigado pela Justiça Eleitoral a concorrer a deputado estadual com seu nome de batismo (Emerson Magno Santana Ribeiro), não deu samba. O presidente e puxador da Boa Vista teve apenas 4.060 votos.

Nota zero

Aliás, outros dois candidatos do mundo do samba concorreram, mas não se elegeram.

Alô, Casagrande!

Derrotados nas urnas sairão vitoriosos na formação do seu governo?

********************

MINIENTREVISTA

O imposto sobre o vinho ultrapassa 50%

Um brinde ao vinho brasileiro! Com a produção em crescimento e aumento das exportações, a bebida caiu no gosto do consumidor, mas ainda enfrenta algum preconceito e problemas estruturais, como a tributação, segundo Diego Bertolini, gerente de promoção do Ibravin, o Instituto Brasileiro do Vinho. No Blog Leonel Ximenes (Gazeta Online), a entrevista completa.

Ainda existe muito preconceito contra o vinho brasileiro. Por que isso acontece?

A realidade da produção vitivinícola brasileira atualmente é bastante distinta da verificada nas décadas de 70 e 80. Especialmente nos últimos 15 anos, o setor deu um salto de qualidade, graças ao amadurecimento das empresas, os investimentos tecnológicos na produção da uva e do vinho, e mesmo em função das exigências do mercado. Temos observado que os consumidores mais antigos ainda têm alguma resistência em relação aos vinhos brasileiros por ainda remeterem aos produtos disponíveis no mercado interno naquele período. Entretanto, os críticos e formadores de opinião desse universo, assim como os novos consumidores, já tem um outro conceito do setor. As gerações mais novas de interessados no vinho são mais curiosas e abertas à novas experiências. O sucesso nos vinhos e, em especial dos espumantes brasileiros, em premiações de prestígio e junto à crítica internacional também vem contribuindo para essa mudança de imagem no mercado interno. Já são mais de 2,5 mil condecorações só na última década.

No primeiro semestre, em valor, houve crescimento de 32% nas exportações de vinhos e espumantes. Há espaço para melhorar esse bom desempenho?

Existe sim. Apesar de estar mantendo um desempenho crescente nos últimos anos, o volume de vinho brasileiro exportado corresponde a apenas 2% do total comercializado pelas empresas. Ou seja, o potencial é enorme. Nos últimos anos viemos ajustando e consolidando as parcerias com importadores e distribuidores em importantes mercados para o vinho brasileiro nos mercados norte-americanos, europeu e asiático. Vimos o que deu certo e o que não funcionou, buscamos parceiros mais alinhados ao nosso perfil e volume de negócios e estamos direcionando esforços nos mercados que podem dar melhor resultados. A partir desse ano, também estamos mapeando e aprimorando as negociações com o mercado latino-americano, que tem um perfil de consumo muito semelhante ao que observamos no mercado interno brasileiro e com os quais temos vantagens na logística por estarmos próximos.





Por que o vinho brasileiro ainda é considerado caro e, em muitos casos, tem preço superior à bebida que vem de fora?

Essa é uma percepção que, em parte, tem a ver com a valorização que o brasileiro dá a produtos importados de uma forma geral. E também, muitas vezes, a comparação que se faz entre um rótulo brasileiro e um estrangeiro é feita com produtos de categorias diferentes. Dentro de uma faixa de qualidade similar, o Brasil oferece produtos bastante competitivos. Mas sabemos que o consumidor também tem uma familiaridade maior com produtores de fora do país e que a oferta dos rótulos nacionais carece de uma melhor distribuição. Também reconhecemos que temos uma grande desvantagem no custo de produção no Brasil, principalmente quando se compara a tributação que incide na cadeia produtiva aqui e nos demais países vinicultores. Mesmo aqui, o tratamento fiscal é mais vantajoso para o importado do que para as empresas nacionais. Os vinhos brasileiros poderiam ser mais competitivos se tivéssemos uma carga tributária compatível com os que os importados possuem em seus países de origem e, se no Brasil, as burocracias e dificuldades logísticas fossem simplificadas. Desde a produção da uva, a elaboração e, por fim, na comercialização de vinhos, sucos ou espumantes, os impostos chegam a passar de 50% do valor total.





Além das regiões tradicionais, outros locais do país têm potencial para produzir bons rótulos?

Apesar da produção vinícola estar em sua maioria no Rio Grande do Sul (distribuídas em cinco diferentes regiões), os estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e a região do Vale do São Francisco (entre Bahia e Pernambuco) despontam com produtos de grande qualidade. Novas fronteiras produtivas estão surgindo com iniciativas bem sucedidas em Goiás e Mato Grosso. Mesmo no Espírito Santo temos observado uma organização e busca pela qualificação dos produtores. Essas novas regiões vêm recebendo algum suporte de entidades como Sebrae e Embrapa, entre outras, para melhoria tanto na questão técnica como de gestão das propriedades e empresas. Acredito que, nos próximos anos, esses novos projetos devem se consolidar e dar maior relevância à produção brasileira de vinhos.

O que o mercado de vinho do país espera do futuro presidente da República?