Gutman Uchôa de Mendonça*

Nas redes sociais, há várias campanhas que crescem em proporções e podem colocar em risco a candidatura de políticos que disputarão a reeleição. Isso se ocorrerem eleições (dentro do atual quadro, é um negócio difícil de se acreditar!). Segundo especialistas, as rejeições devem atingir em torno de 50% a 60% dos candidatos à reeleição.

Sou mais otimista. Acho que nenhum candidato hoje no poder deveria tentar a reeleição ou outro mandato. Deixem gente nova entrar, para ver se injeta “sangue novo” na política.

Por meio do Fundo Partidário, uma montanha de dinheiro é liberado para alimentar as candidaturas. Ninguém se atreve a colocar seu dinheiro em jogo, com medo do resultado. Melhor jogar com o dinheiro público, e buscar auxílio empresarial, do famoso caixa 2, como dizem, e correr o risco de ser apanhado em denúncias ou delações premiadas.

Há uma esperança muito grande de que o Brasil se ajeite, mas a classe política tem que mudar, tem que ser substituída, caso contrário, o esforço da Justiça, através de processos como o da Lava Jato, perde o sentido dentro da ótica da política nacional.

O exercício da nova política tem que mudar a mentalidade do eleitor brasileiro, que precisa ser mais inteligente, mais determinado.

A ideologia do político brasileiro chama-se recursos públicos, não importa da forma como conquistam. Mas isso não é importante, contanto que as malas surjam das mãos de audazes empreiteiros que viciaram ao jogo sujo que, pelo que me parece, ninguém dá jeito.

Se as chamadas correntes sociais saírem realmente no processo de informação, visando esclarecer o eleitor a não votar em candidato com mandato ou que já foi eleito e pretende retornar às urnas, vamos ter um efeito devastador na política brasileira.

Está nas redes sociais uma campanha de apoio à ministra presidente da Suprema Corte, Cármen Lúcia, pela sua posição de não debater qualquer pedido para reexaminar a prisão de condenados em segunda instância. Outra posição é a que defende o juiz Sérgio Moro. Se tocarem no homem, vira revolução. O povo brasileiro precisa aprender a lutar.

*O autor é jornalista