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Angelo Passos

Nem todo incentivo fiscal desequilibra as contas públicas

Incentivos fiscais pesam nas contas públicas, mas nem todos os benefícios são dispensáveis à economia

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 20:39

Públicado em 

13 dez 2018 às 20:39
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Incentivos fiscais Crédito: Amarildo
Aos 55 anos de existência, os incentivos fiscais federais são hoje a segunda maior fonte de debate sobre o aflitivo quadro fiscal do país. Só perdem para a Previdência, imbatível em déficits.
Embora a aplicação de recursos públicos em áreas de pouco desenvolvimento estivesse prevista na Constituição de 1946, só em 27 de junho de 1963, com a Lei nº 4.239, apareceram as primeiras formas de estímulos fiscais por meio de redução e isenção de Imposto de Renda para empresas instaladas em determinadas regiões. Assim, deram-se ferramentas efetivas à Sudene, criada em 1959.
É justamente isso que agora ganha dimensão de pauta-bomba para o governo Bolsonaro. Os incentivos fiscais às empresas situadas nos Estados abrangidos pela Sudam e pela Sudene (dentre eles o Espírito Santo) terminariam neste mês, mas foram prorrogados até 2023. É uma decisão do Congresso.
Pelas regras em vigor, as empresas que constroem ou modernizam empreendimentos nessas regiões podem obter redução de até 75% do Imposto de Renda. Já a proposta aprovada amplia as áreas beneficiadas, incluindo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. O impacto fiscal pode superar R$ 4,5 bilhões por ano.
Melhor seria para o Espírito Santo se o alastramento dos incentivos também incluísse mais três municípios capixabas – Aracruz, Itarana e Itaguaçu – no ninho da Sudene. O custo benefício compensaria fartamente. No entanto, o projeto empacou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
A guerra contra a Sudene e a Sudam é antiga. Por influência política de Estados de PIB graúdo, as duas superintendências chegaram a ser extintas em 2001, por decreto com assinatura da FHC. Foram recriadas por Lula em 2007, atendendo às bancadas do Nordeste e do Norte, no Congresso.
O Brasil deixou de arrecadar R$ 354,7 bilhões com a concessão de incentivos fiscais em 2017 (12 vezes mais que o orçamento do Bolsa-Família), de acordo com relatório do Tribunal de Contas da União. E existem várias novas iniciativas, como o Rota 2030, sancionado por Temer para ajudar montadoras de veículos (que custará R$ 6,6 bilhões ao governo Bolsonaro) e outras presenteadas a grupos de interesses com alguma articulação parlamentar.
A crise fiscal não comporta a criação desenfreada de benefícios. Mas é salutar ao interesse nacional preservar os de melhores resultados, como os da Sudene e da Sudam.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

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