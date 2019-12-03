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  • Nem os dias chuvosos afastaram a violência no Espírito Santo
Leonel Ximenes

Nem os dias chuvosos afastaram a violência no Espírito Santo

Em duas semanas de tempo instável e com circulação menor de pessoas, 49 pessoas foram assassinadas

Públicado em 

03 dez 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedestres caminham sob chuva na Av. Beira-Mar em Vitória: violência não deu trégua apesar da circulação restrita Crédito: Fernando Madeira
Apesar de chuvoso e, consequentemente, com menos pessoas circulando pelas ruas, novembro não deu trégua no índice de homicídios no Espírito Santo. Aconteceram assassinatos em todos os 30 dias do mês. No período de 8 a 23, o mais chuvoso, foram 49 crimes letais desse tipo.

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O dia com mais mortes violentas ao longo desse período foi 16 de novembro, um sábado, quando 700 pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas por causa das fortes chuvas. Nesse dia, sete pessoas foram mortas.

NOROESTE É A ÚNICA COM CRESCIMENTO DE HOMICÍDIOS

O Noroeste é a única do Estado onde os homicídios estão crescendo neste ano. Se há queda de 12,9% no geral, o mesmo não se aplica na região. De janeiro a novembro, foram 108 homicídios contra 105 no mesmo período do ano passado.
E o primeiro dia de dezembro, no domingo, já ocorreram mais três assassinatos. Em Vila Valério, Baixo Guandu e Barra de São Francisco.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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