Nem os dias chuvosos afastaram a violência no Espírito Santo

Pedestres caminham sob chuva na Av. Beira-Mar em Vitória: violência não deu trégua apesar da circulação restrita Crédito: Fernando Madeira

Apesar de chuvoso e, consequentemente, com menos pessoas circulando pelas ruas, novembro não deu trégua no índice de homicídios no Espírito Santo. Aconteceram assassinatos em todos os 30 dias do mês. No período de 8 a 23, o mais chuvoso, foram 49 crimes letais desse tipo.

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O dia com mais mortes violentas ao longo desse período foi 16 de novembro, um sábado, quando 700 pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas por causa das fortes chuvas. Nesse dia, sete pessoas foram mortas.

NOROESTE É A ÚNICA COM CRESCIMENTO DE HOMICÍDIOS

O Noroeste é a única do Estado onde os homicídios estão crescendo neste ano. Se há queda de 12,9% no geral, o mesmo não se aplica na região. De janeiro a novembro, foram 108 homicídios contra 105 no mesmo período do ano passado.