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Leonel Ximenes

Navio não chega, e postos começam a ficar sem combustível no ES

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 19:27

Públicado em 

10 abr 2018 às 19:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Postos da Grande Vitória estão ficando sem combustível. Segundo a coluna apurou com fontes do setor, há seis dias o navio que traz o produto não entra na Baía de Vitória para descarregá-lo no porto da Vale, em Tubarão. Algumas distribuidoras estão trazendo o combustível do Rio de Janeiro de caminhão, o que acaba encarecendo os derivados do petróleo.
10,52%
Coincidentemente, um tradicional posto de combustível na Praia da Costa, em Vila Velha, aumentou o preço do litro da gasolina ontem: de R$ 3,80 para R$ 4,20. De uma tacada só.
O que diz a Vale
A assessoria de comunicação da Vale diz que não há problemas na atracação em seu porto.
Ponto cortado
A Prefeitura de Vitória resolveu cortar o ponto dos professores grevistas, como informou ontem a coluna no Gazeta Online. Segundo a PMV, serão atingidos pela medida 677 profissionais que estão parados há 17 dias.
A fila anda
A vez de Aécio (PSDB) está chegando, Na próxima terça, ele tem um encontro marcado com o STF, onde deve virar réu.
Sem tolerância
No território criativo da internet, dizem que o juiz Sérgio Moro concedeu até as 17h de hoje para os vascaínos aparecerem no WhatsApp.
Sob nova direção
A Biblioteca Pública Estadual tem nova diretora: Ana Maria Silva assumiu ontem no lugar de Rita Maia.
Sem vínculo
Edmar Camata, que se filiou ao PSB para se candidatar a deputado federal, vai se licenciar hoje da Transparência Capixaba e do Comitê Local do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.
Campo mais simples
Chega amanhã à Assembleia o projeto do governo do Estado que desburocratiza e simplifica o registro, a inspeção e a fiscalização das agroindústrias de pequeno porte no ES.
Bipolar
O MBL, que fez campanha para fechar uma exposição com temática gay em local fechado, comemorou a prisão de Lula em frente a um prostíbulo de luxo. Realmente, o Brasil não é para amadores.
Conexões verdes
Ouvidor da Prefeitura de Vila Velha, Alexandre Salgado vai assumir a presidência municipal do PV. Promete tirar o partido da influência de Neucimar Fraga (PSD) para colocá-lo sob o comando de Max Filho (PSDB).
Pagou, viu
A assessoria da Infraero responde a uma nota publicada pela coluna, na semana passada, e informa que o projeto arquitetônico não prevê mirante na área externa do novo aeroporto, e sim na área de embarque.
O povo tem poder
Max Filho, que não esteve no palco durante a missa de encerramento da Festa da Penha, alega que foi ao local, cumprimentou o arcebispo, mas desceu para cumprimentar as pessoas. “Acompanhei a missa no meio do povo”, diz o prefeito.
O aeroporto de Max
Tem gente que está comparando a ausência do prefeito no palco da missa solene da maior festa religiosa do Estado ao bolo que o governador Hartung deu na inauguração do Aeroporto de Vitória.
Quarta inteligente
Nesta quarta-feira (11), às 19h, será aberta a exposição “Música”, de Dan Mendonça, no Sesi Arte Galeria. Composta por pinturas, fotografias e esculturas criadas pelo artista, a mostra fica em cartaz até 12 de maio. Grátis.
Nova função
Fábio Brasileiro, ex-Vale, assume nova missão: é o novo diretor de Gestão Pública e Social da ONG Espírito Santo em Ação.
Alô, MDB!
A senadora Rose de Freitas, que foi para o Podemos, vai manter os cargos federais que indicou no ES?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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