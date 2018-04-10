Navio não chega, e postos começam a ficar sem combustível no ES

Postos da Grande Vitória estão ficando sem combustível. Segundo a coluna apurou com fontes do setor, há seis dias o navio que traz o produto não entra na Baía de Vitória para descarregá-lo no porto da Vale, em Tubarão. Algumas distribuidoras estão trazendo o combustível do Rio de Janeiro de caminhão, o que acaba encarecendo os derivados do petróleo.

10,52%

Coincidentemente, um tradicional posto de combustível na Praia da Costa, em Vila Velha, aumentou o preço do litro da gasolina ontem: de R$ 3,80 para R$ 4,20. De uma tacada só.

O que diz a Vale

A assessoria de comunicação da Vale diz que não há problemas na atracação em seu porto.

Ponto cortado

A Prefeitura de Vitória resolveu cortar o ponto dos professores grevistas, como informou ontem a coluna no Gazeta Online. Segundo a PMV, serão atingidos pela medida 677 profissionais que estão parados há 17 dias.

A fila anda

A vez de Aécio (PSDB) está chegando, Na próxima terça, ele tem um encontro marcado com o STF, onde deve virar réu.

Sem tolerância

No território criativo da internet, dizem que o juiz Sérgio Moro concedeu até as 17h de hoje para os vascaínos aparecerem no WhatsApp.

Sob nova direção

A Biblioteca Pública Estadual tem nova diretora: Ana Maria Silva assumiu ontem no lugar de Rita Maia.

Sem vínculo

Edmar Camata, que se filiou ao PSB para se candidatar a deputado federal, vai se licenciar hoje da Transparência Capixaba e do Comitê Local do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.

Campo mais simples

Chega amanhã à Assembleia o projeto do governo do Estado que desburocratiza e simplifica o registro, a inspeção e a fiscalização das agroindústrias de pequeno porte no ES.

Bipolar

O MBL, que fez campanha para fechar uma exposição com temática gay em local fechado, comemorou a prisão de Lula em frente a um prostíbulo de luxo. Realmente, o Brasil não é para amadores.

Conexões verdes

Ouvidor da Prefeitura de Vila Velha, Alexandre Salgado vai assumir a presidência municipal do PV. Promete tirar o partido da influência de Neucimar Fraga (PSD) para colocá-lo sob o comando de Max Filho (PSDB).

Pagou, viu

A assessoria da Infraero responde a uma nota publicada pela coluna, na semana passada, e informa que o projeto arquitetônico não prevê mirante na área externa do novo aeroporto, e sim na área de embarque.

O povo tem poder

Max Filho, que não esteve no palco durante a missa de encerramento da Festa da Penha, alega que foi ao local, cumprimentou o arcebispo, mas desceu para cumprimentar as pessoas. “Acompanhei a missa no meio do povo”, diz o prefeito.

O aeroporto de Max

Tem gente que está comparando a ausência do prefeito no palco da missa solene da maior festa religiosa do Estado ao bolo que o governador Hartung deu na inauguração do Aeroporto de Vitória.

Quarta inteligente

Nesta quarta-feira (11), às 19h, será aberta a exposição “Música”, de Dan Mendonça, no Sesi Arte Galeria. Composta por pinturas, fotografias e esculturas criadas pelo artista, a mostra fica em cartaz até 12 de maio. Grátis.

Nova função

Fábio Brasileiro, ex-Vale, assume nova missão: é o novo diretor de Gestão Pública e Social da ONG Espírito Santo em Ação.

Alô, MDB!