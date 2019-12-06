Natal da Praia do Canto será lançado com chegada de Papai Noel

Chegada de Papai Noel na Praia do Canto de 2018 Crédito: divulgação

Começa neste sábado (7) a campanha de Natal da Associação Comercial da Praia do Canto. Com o tema Natal da Família, a ação será aberta às 10h, com a chegada de Papai Noel e seus ajudantes e a apresentação do Coral da Vale. "Queremos que você morador ou visitante do bairro circule pelas ruas desfrutando de nossas atrações natalinas e culturais durante todo o mês de dezembro", destaca o presidente da associação, Cesinha Saade.

ALMOÇO DE NATAL

Tatiana e Dorion Soares: em tarde de comemoração natalina. Crédito: Mônica Zorzanelli

Cida Zamprogno e Ana Clark: prestigiando a tarde de Dorion Crédito: Mônica Zorzanelli

Liege Carone e Fabrícia Boechat: em confraternização de Natal Crédito: Mônica Zorzanelli

Fabiola Rebelo, Patricia Asseff, Magali Magioni e Jane Agne Crédito: Mônica Zorzanelli

SELO SOCIAL

Mirela Souto comemora o reconhecimento do Governo do Estado, por meio do Selo Social, entregue à Marca Ambiental, em homenagem ao Projeto de Ressocialização Pelo Trabalho. A empresa também foi destaque no livro dos 40 anos do Sindicato da Indústria de Construção Pesada do Espírito Santo (Sindicopes), que traduziu sua história nesses 9 anos de projeto.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Tadeu e Valeria Valin, Tarcísio Bahia e Carmen Izento e Gabriel Lordêllo e Katiuscia Comarella: no lançamento do livro "Expedição Capixaba. Crédito: Vitor Bermudes

COMENDA

Aristóteles Passos e Paulo Baraona Crédito: Divulgação

Paulo Baraona e Aristóteles Passos receberam a Comenda Domingos Martins durante sessão solene em homenagem aos 85 anos do Sinduscon-ES, na Assembleia Legislativa. Eles são presidente e vice-presidente, respectivamente, do sindicato.

CONFRATERNIZAÇÃO