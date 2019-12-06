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  • Natal da Praia do Canto será lançado com chegada de Papai Noel
Renata Rasseli

Natal da Praia do Canto será lançado com chegada de Papai Noel

A campanha Natal da Família, da Associação Comercial da Praia do Canto,  começa neste sábado (7), na Avenida Rio Branco

Públicado em 

06 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Chegada de Papai Noel na Praia do Canto de 2018 Crédito: divulgação
Começa neste sábado (7) a campanha de Natal da Associação Comercial da Praia do Canto. Com o tema Natal da Família, a ação será aberta às 10h,  com a chegada de Papai Noel e seus ajudantes e a apresentação do Coral da Vale. "Queremos que você morador ou visitante do bairro circule pelas ruas desfrutando de nossas atrações natalinas e culturais durante todo o mês de dezembro", destaca o presidente da associação, Cesinha Saade. 

ALMOÇO DE NATAL

Tatiana e Dorion Soares: em tarde de comemoração natalina. Crédito: Mônica Zorzanelli
Cida Zamprogno e Ana Clark: prestigiando a tarde de Dorion Crédito: Mônica Zorzanelli
Liege Carone e Fabrícia Boechat: em confraternização de Natal Crédito: Mônica Zorzanelli
Fabiola Rebelo, Patricia Asseff, Magali Magioni e Jane Agne Crédito: Mônica Zorzanelli

SELO SOCIAL

Mirela Souto comemora o reconhecimento do Governo do Estado, por meio do Selo Social, entregue à Marca Ambiental, em homenagem ao Projeto de Ressocialização Pelo Trabalho. A empresa também foi destaque no livro dos 40 anos do Sindicato da Indústria de Construção Pesada do Espírito Santo (Sindicopes), que traduziu sua história nesses 9 anos de projeto.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Tadeu e Valeria Valin, Tarcísio Bahia e Carmen Izento e Gabriel Lordêllo e Katiuscia Comarella: no lançamento do livro "Expedição Capixaba.  Crédito: Vitor Bermudes

COMENDA

Aristóteles Passos e Paulo Baraona Crédito: Divulgação
Paulo Baraona e Aristóteles Passos receberam a Comenda Domingos Martins durante sessão solene em homenagem aos 85 anos do Sinduscon-ES, na Assembleia Legislativa. Eles são presidente e vice-presidente, respectivamente, do sindicato.

CONFRATERNIZAÇÃO

Os diretores do Sindifisco Neiva Buaiz, Luciano Teixeira e Sther Coser Nemer: em confraternização de final de ano  Crédito: Bárbara Paixão

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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