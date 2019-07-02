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Terminal de Itaparica e acidentes com ciclistas são destaque na CBN

Além desses, você ouve sobre o protesto agendado pelos rodoviários para esta quarta-feira (03) e o Talk Show da CBN com o jornalista Lourival Sant'Anna, na próxima quinta (04).

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 15:21

Publicado em 

02 jul 2019 às 15:21
Terminal de Itaparica terá obras somente no segundo semestre Crédito: Ricardo Medeiros
No Giro de Notícias da CBN Vitória você acompanha as declarações do diretor-geral do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), Luiz César Maretto, à reportagem da CBN sobre a situação do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, que está interditado há quase um ano por problemas estruturais. Também acompanha as orientações da Polícia Rodoviária Federal para uma boa convivência entre ciclistas e motoristas nas estradas. Além disso, um protesto dos rodoviários que está marcado para a tarde desta quarta-feira (03) e mais um Talk Show da CBN, com o jornalista Lourival Sant'Anna, que será realizado na quinta (04) também são assunto. Ouça! 
GIRO DE NOTÍCIAS - 02-07-19 - TARDE

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