Se informe com o que é destaque na CBN Vitória nesta quinta (18)

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Mortes em navio, estiagem no ES e caça da FAB na Grande Vitória são alguns dos assuntos

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 14:50

Publicado em 

18 jul 2019 às 14:50
Socorro a tripulantes de navio que passaram mal na costa do ES Crédito: Bernardo Coutinho
Um possível vazamento de gás tóxico em um navio estrangeiro na costa capixaba deixou dois tripulantes mortos. Outros três passaram mal e estão internados em UTI's de hospitais da Grande Vitória.
Saiba também: estiagem pode levar a estado de emergência no Espírito Santo. Produtores ruais de duas cidades já estão em sistema de racionamento. E mais: vandalismo causa prejuízos à prefeituras da Grande Vitória; moradores se assustam com passagem de caça da Força Aérea Brasileira.
GIRO DE NOTÍCIAS - 18-07-19 - TARDE

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