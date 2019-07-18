Se informe com o que é destaque na CBN Vitória nesta quinta (18)

Um possível vazamento de gás tóxico em um navio estrangeiro na costa capixaba deixou dois tripulantes mortos. Outros três passaram mal e estão internados em UTI's de hospitais da Grande Vitória.

Saiba também: estiagem pode levar a estado de emergência no Espírito Santo. Produtores ruais de duas cidades já estão em sistema de racionamento. E mais: vandalismo causa prejuízos à prefeituras da Grande Vitória; moradores se assustam com passagem de caça da Força Aérea Brasileira.