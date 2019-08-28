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Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (28)

Sistema de reconhecimento facial em Vitória, o novo trânsito na Leitão da Silva e a estrutura da Rodoviária sobre o mar que vai passar por reparos estão nos assuntos

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 08:56

Publicado em 

28 ago 2019 às 08:56
Vitória terá sistema de reconhecimento facial. Câmeras serão capazes de identificar qualquer pessoa com restrições criminais que estejam circulando pela capital. Tecnologia deve ser usada em 90 dias
GIRO DE NOTÍCIAS - 28-08-19 - MANHÃ LUFS
Ciclovia, bloqueio e mais faixas: o novo trânsito na Leitão da Silva. A nova avenida tem previsão de entrega para novembro, quando devem ocorrer mudanças permanentes no trânsito. Estrutura da Rodoviária sobre o mar vai passar por reparos do DER. Um estudo de engenharia está sendo realizado e, em 30 dias, o governo do Estado deve ter os custos de intervenção da obra.

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