Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (28)

Vitória terá sistema de reconhecimento facial. Câmeras serão capazes de identificar qualquer pessoa com restrições criminais que estejam circulando pela capital. Tecnologia deve ser usada em 90 dias

Ciclovia, bloqueio e mais faixas: o novo trânsito na Leitão da Silva. A nova avenida tem previsão de entrega para novembro, quando devem ocorrer mudanças permanentes no trânsito. Estrutura da Rodoviária sobre o mar vai passar por reparos do DER. Um estudo de engenharia está sendo realizado e, em 30 dias, o governo do Estado deve ter os custos de intervenção da obra.