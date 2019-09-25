Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (25)

Universitário sai da cadeia depois de racha na Terceira Ponte que matou duas pessoas. STJ concedeu habeas corpus para Oswaldo Venturini, que estava preso desde maio, após acidente com mortes na via.
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ES vai ao STF cobrar R$ 77 milhões em repasses do governo federal. Governos de 23 Estados, além do Distrito Federal, vão tentar derrubar a mudança de uma regra no cálculo do Fundo de Participação dos Estados que reduziu a arrecadação local. Destruição de loja na Vila Rubim, após incêndio, pode impactar o Carnaval de Vitória.