Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (23)

Nova Avenida Vitória contará com recapeamento asfáltico, pista de concreto em uma faixa e ciclovia no canteiro central. Uma faixa em cada sentido ficará interditada para as obras, que devem durar um ano.
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Óleo pode atingir praias do ES em até duas semanas, diz especialista. Professor da Ufes explica que o sistema de correntes favorece o deslocamento da mancha em direção ao Sul do país. Suspeito de vender droga em rave de Guarapari vai responder por homicídio, além de tráfico de drogas. Ministério da Educação divulgou o horário das provas do Enem.