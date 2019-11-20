Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (20)

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Chuva causa quatro mortes no Estado; Dezembro também será de muita chuva no ES, prevê meteorologia; Inauguração da Leitão da Silva é adiada devido às chuvas; Secretaria da Saúde paga salários em atraso dos servidores do Himaba

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 10:32

Publicado em 

20 nov 2019 às 10:32
Chuva causa quatro mortes no Estado. Um idoso de 87 anos faleceu na tarde desta terça-feira (19); casa onde estava foi atingida na semana passada por um deslizamento.
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Dezembro também será de muita chuva no ES, prevê meteorologia. Segundo o Inmet, o mês deve ser semelhante a novembro, com pancadas de chuva moderada e forte. Inauguração da Leitão da Silva é adiada devido às chuvas. Ainda não há nova previsão para a inauguração, já que é preciso sol e pistas totalmente secas para o retorno dos trabalhos. Secretaria da Saúde paga salários em atraso dos servidores do Himaba. Quitação será possível após Justiça liberar recursos bloqueados da antiga OS que administrava o hospital Infantil de Vila Velha

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