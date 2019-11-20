Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (20)

Chuva causa quatro mortes no Estado. Um idoso de 87 anos faleceu na tarde desta terça-feira (19); casa onde estava foi atingida na semana passada por um deslizamento.

Dezembro também será de muita chuva no ES, prevê meteorologia. Segundo o Inmet, o mês deve ser semelhante a novembro, com pancadas de chuva moderada e forte. Inauguração da Leitão da Silva é adiada devido às chuvas. Ainda não há nova previsão para a inauguração, já que é preciso sol e pistas totalmente secas para o retorno dos trabalhos. Secretaria da Saúde paga salários em atraso dos servidores do Himaba. Quitação será possível após Justiça liberar recursos bloqueados da antiga OS que administrava o hospital Infantil de Vila Velha