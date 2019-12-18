Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (18)

Nesta quarta (18), nascidos em novembro e dezembro poderão sacar até R$ 998 do FGTS; A Previdência foi aprovada na Assembleia e servidores do ES têm nova regra de aposentadoria; Verão com mais guarda-vidas nas praias de Vitória; Cerca de três toneladas de drogas foram apreendidas durante o ano de 2019 no Espírito Santo