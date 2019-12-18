Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (18)

Nesta quarta-feira, dia 18, nascidos em novembro e dezembro poderão sacar até R$ 998 do FGTS. Quem já sacou os R$ 500 poderá sacar o restante, limitado a R$ 498, a partir do dia 20.
GIROCBNMANHA181219
Com a previdência aprovada, servidores do ES têm nova regra de aposentadoria. Votação em sessão extraordinária aconteceu na tarde desta terça (18). Texto foi apresentado na segunda (16) pelo governo e prevê mudanças nas regras de transição e na forma de cálculo do benefício
A poucos dias do início do verão, além dos 40 guarda-vidas que já atuam durante todo o ano nas praias de Vitória, foram contratados, temporariamente, 35 novos profissionais, que já começaram a trabalhar, após treinamento com o Corpo de Bombeiros.
Cerca de três toneladas de drogas foram apreendidas durante o ano de 2019 no Espírito Santo. Além de maconha, cocaína e crack, também há uma grande quantidade de drogas sintéticas.