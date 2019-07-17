Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (17)

Intervenções na rede de esgoto e faixas usadas como vagas de estacionamento ainda não permitem a passagem de veículos nas seis pistas da avenida Leitão da Silva.

Governo do Estado quer acordo para manter servidor na função enquanto ele espera a concessão do benefício pelo IPAJM. Frente fria chega ao Espírito Santoe pode trazer chuva e ventos fortes para os capixabas. Segundo a Marinha, as rajadas podem chegar a 74 km/h no litoral. As temperaturas tendem a ficar mais baixas. Até domingo, os termômetros devem ficar entre 16°C e 26°C, na Grande Vitória.