Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (14)

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Sarampo e fim da greve dos rodoviários estão nos assuntos

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 09:26

Publicado em 

14 ago 2019 às 09:26
Após acordo, rodoviários não terão multa ou ponto cortado. Governo do Estado se comprometeu a retirar ação na Justiça Comum que determinava multa de R$ 200 mil reais ao sindicato. Além disso, empresas não vão descontar dias de paralisação dos funcionários
GIRO DE NOTÍCIAS - 14-08-19 - MANHÃ LUFS
"Retirada dos cobradores é um caminho sem volta", diz Marcos Bicalho, diretor da NTU. evantamento aponta que 63 cidades do Brasil têm sistemas públicos de transporte sem postos de cobrador. Espírito Santo confirma primeiro caso de sarampo em seis anos: uma moradora de Cariacica, que esteve em São Paulo entre os dias 14 e 21 de julho, adoeceu na volta ao Estado.

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