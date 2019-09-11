Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (11)

Empresas nacionais compram campos de petróleo no ES por R$ 3 milhões. Foram arrematados em leilão da Oferta Permanente áreas nos municípios de São Mateus e Linhares.

Nova frente fria deve chegar ao ES no final de semana. lgumas pancadas de chuva rápidas também devem atingir o litoral capixaba. Bar onde aconteceu tiroteio em Cariacica estava irregular. O estabelecimento não tinha alvará de funcionamento. Secretaria de Desenvolvimento de Cariacica vai enviar equipe de fiscalização de posturas para autuar o local.