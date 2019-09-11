Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (11)

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Empresas nacionais compram campos de petróleo no ES por R$ 3 milhões. Confira essa e outras informações

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 08:57

Publicado em 

11 set 2019 às 08:57
Empresas nacionais compram campos de petróleo no ES por R$ 3 milhões. Foram arrematados em leilão da Oferta Permanente áreas nos municípios de São Mateus e Linhares.
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Nova frente fria deve chegar ao ES no final de semana. lgumas pancadas de chuva rápidas também devem atingir o litoral capixaba. Bar onde aconteceu tiroteio em Cariacica estava irregular. O estabelecimento não tinha alvará de funcionamento. Secretaria de Desenvolvimento de Cariacica vai enviar equipe de fiscalização de posturas para autuar o local.
 

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