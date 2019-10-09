Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (09)

Começa nesta quarta (9), a terceira fase de liberação do saque imediato de até R$ 500 do FGTS. Cerca de 215 mil capixabas, nascidos entre setembro e dezembro, têm direito ao recurso nessa fase. Agências da Caixa abriram mais cedo para esse atendimento.
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Obras em parte da Segunda Ponte começam em duas semanas, diz DER. Trecho que liga Vila Velha à parte da Segunda Ponte, em Vitória, além da saída do viaduto em direção ao bairro Jardim América, em Cariacica. Procon Vitória: diferença de 104% em preços de brinquedos para Dia das Crianças. A pesquisa foi feita em lojas físicas e online, totalizando 29 produtos pesquisados, nos dias 2 e 3 deste mês.