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Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (09)

Nascidos entre setembro e dezembro têm direito a terceira fase de liberação do saque imediato de até R$ 500 do FGTS; DER afirma que obras em parte da Segunda Ponte começam em duas semanas; Segundo o Procon Vitória, diferença em preços de brinquedos para Dia das Crianças pode chegar a 104%

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 09:21

Publicado em 

09 out 2019 às 09:21
Começa nesta quarta (9), a terceira fase de liberação do saque imediato de até R$ 500 do FGTS. Cerca de 215 mil capixabas, nascidos entre setembro e dezembro, têm direito ao recurso nessa fase. Agências da Caixa abriram mais cedo para esse atendimento.
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Obras em parte da Segunda Ponte começam em duas semanas, diz DER. Trecho que liga Vila Velha à parte da Segunda Ponte, em Vitória, além da saída do viaduto em direção ao bairro Jardim América, em Cariacica. Procon Vitória: diferença de 104% em preços de brinquedos para Dia das Crianças. A pesquisa foi feita em lojas físicas e online, totalizando 29 produtos pesquisados, nos dias 2 e 3 deste mês.

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