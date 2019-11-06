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Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (06)

Conheça a tarifa de embarque de voo internacional no Aeroporto de Vitória; Proposta do governo federal pode extinguir Divino de São Lourenço; Brilho de Natal de Domingos Martins vai ter pista de gelo; Frente fria chega ao Espírito Santo nesta quarta (06)

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 10:29

Publicado em 

06 nov 2019 às 10:29
Tarifa de embarque de voo internacional no Aeroporto de Vitória será três vezes e meio maior que a taxa de embarque para voos nacionais. Mas três fatores podem mudar o valor final.
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Proposta do governo federal pode extinguir Divino de São Lourenço. Pacto federativo proposto pelo governo federal quer reduzir municípios pequenos, com menos de 5 mil habitantes, e sem autonomia financeira. Brilho de Natal de Domingos Martins vai ter pista de gelo. Completando 23 anos, o evento começa no dia 29 deste mês. Frente fria chega ao Espírito Santo nesta quarta (06), mas não deve chover em Vitória.

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