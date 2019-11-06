Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (06)

Tarifa de embarque de voo internacional no Aeroporto de Vitória será três vezes e meio maior que a taxa de embarque para voos nacionais. Mas três fatores podem mudar o valor final.

Proposta do governo federal pode extinguir Divino de São Lourenço. Pacto federativo proposto pelo governo federal quer reduzir municípios pequenos, com menos de 5 mil habitantes, e sem autonomia financeira. Brilho de Natal de Domingos Martins vai ter pista de gelo. Completando 23 anos, o evento começa no dia 29 deste mês. Frente fria chega ao Espírito Santo nesta quarta (06), mas não deve chover em Vitória.