Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (05)

Esta semana, foi iniciada a recuperação do asfalto de alguns pontos da Reta da Penha. As intervenções serão executadas sempre no período da noite e início da madrugada, para não atrapalhar o fluxo de veículos.

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Greve da PM no ES: 29% dos assassinatos não tiveram investigação concluída. Dos 208 inquéritos abertos para investigar a morte de 225 pessoas durante a greve da Polícia Militar no Estado – iniciada em 4 de fevereiro de 2017 com duração de 22 dias –, 60 ainda não foram solucionados.

As obras de ampliação da rede de macrodrenagem na rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, foram concluídas. Até a próxima semana, o serviço de recomposição do pavimento será concluído e o trânsito de veículos, liberado.