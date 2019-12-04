Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (04)

Assembleia do ES tem 3 dias para se manifestar sobre suspensão de eleição; Defensoria vai apurar caso de crianças acusadas de furto em Vila Velha; Comércio do ES tem movimento histórico na Black Friday; A cada quatro dias, uma criança morre por acidente no Espírito Santo

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 10:13

Publicado em 

04 dez 2019 às 10:13
Assembleia do ES tem 3 dias para se manifestar sobre suspensão de eleição. A determinação é da Justiça Federal, após ação civil pública apresentada pela OAB-ES.
Defensoria vai apurar caso de crianças acusadas de furto em Vila Velha. Pelo menos 6 crianças foram acusadas de furtar comida em um supermercado. Elas foram obrigadas a abrir as mochilas, mas nada foi encontrado. Pais foram à polícia denunciar constrangimento.
GIROCBN041219MANHÃLUFS
Comércio do ES tem movimento histórico na Black Friday. Em um shopping da Capital, 29 de novembro deste ano foi o dia em que mais carros entraram no estabelecimento desde a inauguração, em 1993
A cada quatro dias, uma criança morre por acidente no Espírito Santo. No Brasil, esse número chega a 10 crianças por dia. Entre as principais causas das mortes estão acidentes de trânsito, sufocação e afogamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados