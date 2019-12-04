Saiba o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (04)

Assembleia do ES tem 3 dias para se manifestar sobre suspensão de eleição. A determinação é da Justiça Federal, após ação civil pública apresentada pela OAB-ES.
Defensoria vai apurar caso de crianças acusadas de furto em Vila Velha. Pelo menos 6 crianças foram acusadas de furtar comida em um supermercado. Elas foram obrigadas a abrir as mochilas, mas nada foi encontrado. Pais foram à polícia denunciar constrangimento.
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Comércio do ES tem movimento histórico na Black Friday. Em um shopping da Capital, 29 de novembro deste ano foi o dia em que mais carros entraram no estabelecimento desde a inauguração, em 1993
A cada quatro dias, uma criança morre por acidente no Espírito Santo. No Brasil, esse número chega a 10 crianças por dia. Entre as principais causas das mortes estão acidentes de trânsito, sufocação e afogamento