Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (29)

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Moro vista o ES e participa do anúncio da Guarda Municipal de Cariacica; Governo estuda progressão de alíquota da Previdência do ES; Eco101 muda o tráfego no trevo de Viana

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 08:56

Publicado em 

29 out 2019 às 08:56
No ES, Moro participa do anúncio da Guarda Municipal de Cariacica. Município é o único da Grande Vitória que não possui uma Guarda Municipal.
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Previdência do ES: alíquota será de 14% e governo estuda progressão. Mudança para servidores do Espírito Santo terá que constar em projeto que o governador Renato Casagrande enviará à Assembleia Legislativa ainda este ano. Eco101 muda o tráfego em Viana para dar andamento às obras de duplicação na altura do km 305, onde está sendo construído um novo viaduto. E ouça mais dicas sobre o Enem.
 

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