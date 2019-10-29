Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (29)

No ES, Moro participa do anúncio da Guarda Municipal de Cariacica. Município é o único da Grande Vitória que não possui uma Guarda Municipal.

Previdência do ES: alíquota será de 14% e governo estuda progressão. Mudança para servidores do Espírito Santo terá que constar em projeto que o governador Renato Casagrande enviará à Assembleia Legislativa ainda este ano. Eco101 muda o tráfego em Viana para dar andamento às obras de duplicação na altura do km 305, onde está sendo construído um novo viaduto. E ouça mais dicas sobre o Enem.