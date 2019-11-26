Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (26)

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Começa a ser definido destino das obras de duplicação da BR 101, no ES; Nova frente fria deve provocar temporais no Espírito Santo; Ufes arrecada doações para a população vítima da chuva; Inscrições para 300 tendas no Réveillon começam no dia 2 de dezembro

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 10:03

Publicado em 

26 nov 2019 às 10:03
BR 101: começa a ser definido destino das obras de duplicação no ES. O licenciamento ambiental para as obras foi negado em função da Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama.
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Nova frente fria deve provocar temporais no Espírito Santo. O alerta é válido a partir de sexta-feira (29) e se estende até sábado (30), em todas as regiões do Estado. A Ufes está arrecadando doações para a população que está desabrigada ou desalojada em função das chuvas. A campanha vai até sexta-feira, dia 29, e os produtos devem ser entregues no Cine Metrópolis, no campus de Goiabeiras. Inscrições para 300 tendas no Réveillon começam no dia 2 de dezembro, em Vila Velha.
 

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