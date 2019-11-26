Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (26)

Nova frente fria deve provocar temporais no Espírito Santo. O alerta é válido a partir de sexta-feira (29) e se estende até sábado (30), em todas as regiões do Estado. A Ufes está arrecadando doações para a população que está desabrigada ou desalojada em função das chuvas. A campanha vai até sexta-feira, dia 29, e os produtos devem ser entregues no Cine Metrópolis, no campus de Goiabeiras. Inscrições para 300 tendas no Réveillon começam no dia 2 de dezembro, em Vila Velha.