Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (23)

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Documento do carro no celular, atraso na obra da Rua da Grécia, em Vitória, e movimentação no aeroporto são os assuntos

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 09:08

Publicado em 

23 jul 2019 às 09:08
Motoristas já podem circular com documento do carro no celular no ES. Com a ferramenta, disponível de forma gratuita por meio de aplicativo, documento do carro impresso pode ser substituído pelo digital
GIRO DE NOTÍCIAS - 23-07-19 - MANHÃ LUFS
Ciclistas e pedestres reclamam de atraso na obra da Rua da Grécia, no bairro Santa Luíza, em Vitória. Segundo a prefeitura, problemas com as chuvas e aditivos atrasaram a obra. O Aeroporto de Vitória terminou o primeiro semestre de 2019 com um aumento de 170 mil passageiros em relação ao mesmo período do ano passado.
 

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