Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (23)

Motoristas já podem circular com documento do carro no celular no ES. Com a ferramenta, disponível de forma gratuita por meio de aplicativo, documento do carro impresso pode ser substituído pelo digital

Ciclistas e pedestres reclamam de atraso na obra da Rua da Grécia, no bairro Santa Luíza, em Vitória. Segundo a prefeitura, problemas com as chuvas e aditivos atrasaram a obra. O Aeroporto de Vitória terminou o primeiro semestre de 2019 com um aumento de 170 mil passageiros em relação ao mesmo período do ano passado.