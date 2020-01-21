Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (21)

O número de pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa da chuva em municípios da região Sul, no último fim de semana, subiu para 2.282. O número de mortes confirmadas também aumentou, agora são sete vítimas, conforme informou Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Quatro óbitos foram registrados em Iconha e três em Alfredo Chaves.

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E mais: após a forte chuva que causou estragos na região sul do Espírito Santo, o Incaper publicou nesta terça-feira (21) novo aviso meteorológico especial para os próximos dias e o nível de "atenção" continua.