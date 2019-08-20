Saiba o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (20)

Delegacia Regional de Cariacica vai funcionar em Jardim América. Atendimento é feito na Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, enquanto a unidade, em Campo Grande, passa por obras. Novo local será no bairro Jardim América, em Cariacica.

Vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá, assume a prefeitura nesta terça-feira (20) durante licença de Luciano Rezende até 1º de setembro. Nova frente fria está prevista para chegar ao ESnesta terça e temperaturas devem cair. Quiosques de Itapoã e Itaparica serão demolidos a partir de novembro. No local vão ser instaladas 20 novas unidades, cuja licitação começa no próximo mês.